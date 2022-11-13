هتك عرض "طفل الشرقية اليتيم" وتخلص من الجثة.. جنايات الزقازيق تقضي بإعدام القاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي محمود:

أسدلت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، اليوم الأحد الستار على واقعة مقتل طفل يتيم في قرية طاروط بدائرة مركز الزقازيق.

وقضت المحكمة، برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم ومحمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب، بالإعدام شنقًا للمتهم على خلفية اتهامه بقتل الطفل "أ.ي" من قرية طاروط التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق.

وكانت جهات التحقيق أحالت المتهم في القضية رقم 26177 جنايات مركز شرطة الزقازيق لسنة 2022، لأنه في يوم 31 من شهر مايو الماضي قتل المجني عليه الطفل بعدما هتك عرضه.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية في مديرية أمن الشرقية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق بوصول الطفل أحمد يوسف، 10 سنوات، مقيم في قرية طاروط التابعة لدائرة ونطاق مركز شرطة الزقازيق، جثة هامدة، ادعاء حادث غرق في مياه ترعة طاروط، فيما تبين وجود شبهة جنائية في الوفاة.

تبين من التحريات الأولية أن الطفل يتيم الأب، وهو الابن الوحيد لأسرته وأنه اختفى يوم الواقعة، بعدما خرج للهو في شوارع القرية، وعندما تغيب، حررت والدته محضرًا في مركز شرطة الزقازيق، وبعد ساعات من تحرير المحضر عثر عدد من شباب القرية على جثمان الطفل غارقًا في مياه ترعة القرية.

وعقب فحص كاميرات المراقبة تبين أن آخر مشاهدة للطفل كان يستقل دراجة أمام شاب في العشرينات من عمره، يُدعى "ج.ا.ش"، 19 عامًا، عامل، مقيم في قرية تابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، وبتتبع خط السير تبين عودة الشاب دون الطفل.

وجرى ضبط الشاب المتهم، وبمواجهته أقر باستدراج الطفل والتعدي عليه والتخلص منه في مياه ترعة طاروط، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالة المتهم محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.