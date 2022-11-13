شموع وخراف.. احتفالات دير مارجرجس بالأقصر في ذكرى تكريس أول كنيسة باسمه داخل فلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

يتوافد المواطنون الأقباط على دير مارجرجس في جبل الرزيقات غرب الأقصر للمشاركة فى احتفالات الدير بذكري تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس بمدينة اللد بفلسطين، وذلك لتقديم النذور.

وقال سعيد مكرم أحد القائمين على تننظيم الاحتفالات: يحرص الجميع كل عام فى احتفالات دير مارجرجس الرزيقات على تقديم نذور للبطل الروماني مارجرجس، والتبرك من الأيقونة الخاصة به وطلب شفاعتها، موضحاً أن كثير من الزوار يأتون للاحتفال بمارجرجس، بديره بجبل الرزيقات بالأقصر، فى ذكرى تكريس أول كنيسة باسمه بمدينة اللد بفلسطين، وتقديم النذور من الشموع والخراف والماشية.

وتابع: يتوافد العديد من المسلمين على مدار 7 أيام خلال شهر نوفمبر من كل عام، لمشاركة إخوتهم المسيحيين الاحتفال بمولد مارجرجس بديره العامر بجبل الرزيقات فى الأقصر، وإحياء ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس بمدينة اللد بفلسطين.

وأضاف: كما يحرص المشاركون فى احتفال دير مارجرجس بجبل الرزيقات، على أداء الصلوات والاستمتاع بالترانيم والكلمات الروحية، طوال فترة الاحتفال والتي تبدأ من 10 نوفمبر وتنتهي 16 نوفمبر 2022 المقبل.

واختتم: تعد دورة أيقونة الشهيد مارجرجس، من أهم المراسم التى يحرص عليها الأقباط خلال فترة الأحتفال، إذ يظهر الأساقفة والقساوسة والرهبان خلف الأيقونة مباشرة مصطفين في صفين، ويأتى من خلفهم الشمامسة، وتعلوا أصواتهم بالترانيم والتسابيح.