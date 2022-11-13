أول رد من التعليم على أنباء انتشار عدوى فيروسية بين طلاب المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منة الله عبدالرحمن:

علق مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على مطالبات بعض الأطباء على السوشيال ميديا، بعدم ذهاب الطلاب للمدارس بسبب انتشار العدوى الفيروسية "فيروس الأنفلونزا" بين طلاب المدارس، قائلًا: "يوجد منسق صحي في كل مديرية تعليمية وفي كل إدارة، وحتى الآن لم نتلقى أي بلاغ رسمي بانتشار عدوى فيروسية بين الطلاب".

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، أن المديرية منذ بدء العام الدراسي شددت على جميع المدارس بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية بتباعد بين الطلاب، لافتًا إلى أنه في حالة ارتفاع درجة حرارة الطالب أثناء اليوم الدراسي بيتم إخطار ولي الأمر، بالإضافه إلى إعطاء الطالب إجازة حتى يتم التعافي بشكل كامل وتطهير وتعقيم المدرسة التي يظهر فيها أي عدوى بين الطلاب.

كان وقد حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، من الدور المنتشر بين الأطفال حاليًا من سخونية وتكسير العظام والكحة.

وأضاف شعبان، في منشور عبر صفحته على فيسبوك: "الدور اللي ماشي وخاصة في الأطفال من سخونية وتكسير العظام وكحة ووجع في البطن وأحيانًا قيء هو عبارة عن خليط من المتحور من اللي ما يتسماش مع الموسمية".

وتابع: "الراحة مطلوبة مايروحوش المدرسة وكمادات وبانادول وفيتامينات".