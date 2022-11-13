نتنياهو يُكلف رسمياً بتشكيل الحكومة الإسرائيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - تسلم زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، تكليفا رسميا من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال هرتسوغ خلال تسليمه التكليف، إن 64 عضوا من الكنيست أوصوا بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة القادمة. وأكد أن إسرائيل تحتاج إلى حكومة قوية ومستقرة، متمنيا لنتنياهو التوفيق في الحكومة القادمة.

بدوره، قال نتنياهو إنه سيخدم الجميع، من انتخبوه ومن لم ينتخبوه.

وفور تسلمه كتاب التكليف أكد نتنياهو أنه "سيعمل بحزم ضد إيران ومحاولتها الحصول على السلاح النووي".

وتطرق هرتسوغ في مراسم بُثت على التلفزيون، إلى محاكمة نتنياهو في اتهامات بالفساد، وقال إنها لا تشكل عقبة قانونية أمام توليه المنصب من جديد. وينفي نتنياهو التورط في أي أعمال مخالفة.

وبحسب وسائل إعلام، فإنه من غير المرجح أن تؤدي الحكومة الجديدة بقيادة نتنياهو، اليمين أمام الكنيست خلال الأسبوع الجاري، حيث يواصل نتنياهو المفاوضات مع الأحزاب. وسيُمنح نتنياهو شهرا لتشكيل ائتلاف حاكم بأغلبية في الكنيست المكونة من 120 مقعدا.

حكم نتنياهو إسرائيل لمدة 12 عاما متتالية قبل أن يطيح به ائتلاف واسع لكنه هش في العام 2021. وعودته في انتخابات الأسبوع الماضي - وهي الخامسة في البلاد خلال أربع سنوات - بدا وكأنها تضمن لإسرائيل حكومة متماسكة بأغلبية مريحة للمرة الأولى منذ العام 2019.