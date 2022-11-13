القوى العاملة: تدريب مهني بوحدة التدريب المتنقلة بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة القوى العاملة، إنها تلقت تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، بشأن متابعة الدورات التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بزاوية الناعورة مركز الشهداء، على مهنة التفصيل والحياكة، وكهرباء التوصيلات، وذلك ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح سعد عبدالحميد عبدالرحيم مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية في تقريره للوزارة، أنه تم تنفيذ 2 دورة تدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل، وذلك بواقع 150 ساعة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة، و60 ساعة تدريبية على مهنة التوصيلات الكهربائية، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

وأضاف مدير المديرية، بحسب بيان صحفي، أن المديرية مستعدة لتلقى طلبات الشباب الراغب في الحصول على فرصة تدريب مجانية على المهن التي توفر برامج تدريبية عليها وفق خطة التدريب المهني للعام 2022 - 2023 من خلال مراكز التدريب الثابتة الموجودة أو بإدارة التدريب بالمديرية.