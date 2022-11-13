الملا: حق أفريقيا في استغلال مواردها الطبيعية أولوية لمصر بقمة المناخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور عمر الفاروق إبراهيم، الأمين العام لمنظمة منتجي البترول الأفارقة Appo، على هامش مشاركتهما في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ Cop27 بمدينة شرم الشيخ، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد.

وأكد الملا أن مصر وضعت على رأس أولوياتها خلال المؤتمر حق أفريقيا في استغلال مواردها الطبيعية والتحول الطاقي العادل تدريجياً في القارة، مؤكداً وجود توافق وتنسيق بين الدول الأفريقية والمبادرات في المؤتمر التي تعكس أهمية التحول العادل باستخدام الموارد المتاحة.

وحرص أمين عام المنظمة الأفريقية على تهنئة الوزير على تنظيم مصر الرائع للمؤتمر بصورة تدعو أفريقيا للفخر، موجها الشكر والتقدير لمصر على ما قامت به لكي يكون Cop27 منصة لتسليط الضوء على أوضاع أفريقيا فيما يخص قضية التغير المناخي والانتقال الطاقي العادل والتي ينبغي أن ينظر العالم لها.

ووصف إبراهيم مشاركة صناعة البترول والغاز لأول مرة في مؤتمر المناخ بأنها خطوة رائعة من مصر لم تحدث في المؤتمرات السابقة للمناخ وتخدم أفريقيا.

ووجه الأمين العام للمنظمة الأفريقية الشكر للوزير في نهاية اللقاء على دعم مصر المستمر لعمل المنظمة، مؤكدا أن مصر داعم قوي لأفريقيا.

وذكر أن انضمام 3 دول مؤخراً لعضوية المنظمة رفع عدد أعضائها إلى 18 دولة وجاري بحث انضمام دول أخرى تأكيداً على اهتمام الدول الأفريقية بتوطيد علاقات التعاون فيما بينها.

وتعد مصر عضوا مؤسسا في المنظمة الأفريقية منذ إنشائها في عام 1987، ولها دور مهم في الحفاظ على استمرار مسيرة المنظمة وفي دعمها ومساندتها لتحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها وهو ما يعد من أهم دعائم العمل الأفريقي المشترك.