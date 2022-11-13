أول تعليق من السياحة على إعادة 100 معتمر من المطار بسبب الباركود

محمد اسماعيل - القاهرة - كاتب- يوسف عفيفي:

علق محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، على إعادة 100 معتمر قبل سفرهم على الطيران السعودي، بسبب طلب الجهات المختصة باركود العمرة.

وقال فاروق لمصراوي: المفروض أن يحجز الراغبين في السفر لأداء مناسك العمرة، برامجهم بالشكل الشرعي القانوني مع شركة سياحية مرخصة ومعتمدة بوزارة السياحة والبوابة المصرية للعمرة.

وعن حقوقهم وأموالهم، أوضح رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة: غير معلوم حتى الآن الجهة أو الأشخاص الذين نظموا لهم الرحلة، قائلا" مش عارف مين اللي منظم لهم الرحلة".

ونصح فاروق الراغبين في العمرة، حجز العمرة عن طريق الشركات السياحية المرخصة والمراقبة من الدولة لضمان حقوق المعتمر المصري سواء في مصر أو المملكة العربية السعودية.

من جانبه، أكد علي المناسترلي رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية والبحيرة ومطروح، أن مسؤولية إعادة 100 معتمر، قبل سفرهم على الطيران السعودي، بسبب عدم وجود باركود العمرة، ترجع إلى الجهة التي سفرتهم بدون باركود.

وأوضح المناسترلي رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية لمصراوي: "أن حقوقهم وفلوسهم من الجهة اللي طلعتهم مسئولة عنهم".

وأعادت السلطات الأمنية المختصة أمس، 100 معتمر، قبل سفرهم على الطيران السعودي، بسبب عدم وجود باركود العمرة.

وقالت غرفة شركات السياحة، إن صلاحية الباركود التنظيمي الصادرة من بوابة للعمرة للمعتمرين ومشرفي الرحلات المرافقة لهم أصبحت لمدة أسبوع فقط من تاريخ السفر الذي تم مراجعته على بوابة العمرة.

وحذرت غرفة شركات السياحة، الراغبين في السفر إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة، من التعامل مع السماسرة الذين يوهمون المواطنين بإمكانية سفرهم إلى العمرة بعيدا عن شركات السياحة ومن خارج منظومة بوابة العمرة.

وأكدت الغرفة في منشور عبر بوابة العمرة على "فيسبوك"، على الراغبين في السفر لأداء العمرة، ضرورة الحجز من خلال شركة سياحة معتمدة عبر بوابة العمرة المصرية ووزارة السياحة والآثار، لضمان الحقوق وتنفيذ البرنامج كما تم التعاقد عليه.

وأكملت الغرفة: وفي حالة الرغبة بتقديم الشكوى مش بتقدر تسترد أي حقوق لك لأنك بتكون تعاقدت مع جهة غير معتمدة دون إشراف الدولة.. عشان كده لازم تسافر مع شركة سياحة معتمدة من قبل وزارة السياحة وتقدر تعرف أقرب شركة لك من خلال اللينك ده: هنا