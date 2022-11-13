أسماء مصابي حادث تصادم سيارتين أعلى دائري المريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حصل "الخليج 365" على أسماء مصابي حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائري بالجيزة.

المصابون الخمسة هم: عبد الوهاب محمود عبد الكريم 27 سنة، مصطفى معوض 37 سنة، هيثم محمد علي 48 سنة، محمود محمد عبد الفتاح 22 سنة والطفل احمد محمد السيد 13 سنة.

البداية تعود إلى تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى دائري المريوطية ووجود مصابين.

تبين بالفحص تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم طفل، نقلوا إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج اللازم.

ونش تابع لإدارة المرور جنب آثار الحادث من نهر الطريق وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.