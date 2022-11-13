لماذا كبار السن أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا؟

ميشغان: توصل فريق بحثي من جامعة ميشغان الأميركية، إلى الأسباب التي تجعل كبار السن أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا. وخلال الدراسة المنشورة (الخميس) في دورية «نيتشر كومينيكيشن»، كشف الفريق البحثي عن الخطر الذي تتعرض له الخلايا المناعية المسماة بـ«الضامة السنخية»، وهي خط الدفاع الأول في الرئتين، مع تقدم العمر.

وهذه الخلايا الضامة هي خلايا مناعية تهاجم الغزاة مثل فيروس الإنفلونزا، وتعيش في الحويصلات الهوائية داخل الرئتين، ولكن مع التقدم في العمر يزيد وجود مُعدِّل مناعي للدهون يُعرف باسم «البروستاغلاندين»، وتؤثر هذه الزيادة على «الخلايا الضامة» في الرئة، مما يحد من صحتها العامة وقدرتها على توليد استجابة مناعية.

وأظهرت الدراسة، أنه مع تقدم العمر، تصيب الشيخوخة الخلايا المبطنة للأكياس الهوائية في الرئتين، وتؤدي هذه الخلايا إلى زيادة إنتاج «البروستاغلاندين» وتثبيط الاستجابة المناعية.

ولاختبار الصلة بين «البروستاغلاندين» وزيادة القابلية للإصابة بالإنفلونزا، عالج الفريق البحثي في تجاربه لأكبر الفئران سناً بدواء يمنع مستقبل «البروستاغلاندين». ويقول جودي تشين، الباحث الرئيسي بالدراسة، في تقرير نشره الموقع الإلكتروني لجامعة ميتشغان، بالتزامن مع نشر الدراسة: «الفئران القديمة التي حصلت على هذا الدواء انتهى بها الأمر في الواقع إلى وجود عدد أكبر من (الضامة السنخية)، وكان لديها حماية أفضل من عدوى الإنفلونزا، مقارنة بأكبر الفئران سناً التي لم تحصل على الدواء».

ويخطط الفريق بعد ذلك للتحقيق في الطرق المختلفة التي يؤثر بها «البروستاغلاندين» في الرئة، بالإضافة إلى دوره المحتمل في الالتهاب بجميع أنحاء الجسم. ويضيف تشين: «مع تقدمنا في السن، نصبح أكثر عرضة ليس فقط للإنفلونزا، ولكن للإصابة بالتهابات أخرى، مثل السرطانات، وأمراض المناعة الذاتية أيضاً».

يُذكر أن العالم شهد فترة راحة قصيرة من الإنفلونزا وفّرتها جائحة «كوفيد- 19»؛ إذ ساعدت فترات الإغلاق التي تم تنفيذها خلال الجائحة، على عدم تداول الفيروس، ولكن يُتوقع أن يزيد في موسم الشتاء القادم ليشكل خطراً، خاصة على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً. وهي المشكلة التي يستعد لها الفريق البحثي بأبحاث ربما تقود لاحقاً لأدوية توفر مزيداً من الحماية لهذه الفئة الضعيفة.