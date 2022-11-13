الانتخابات الأمريكية.. الحزب الديمقراطي يحتفظ بسيطرته على مجلس الشيوخ

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح الحزب الديمقراطي، صباح اليوم الأحد، في الفوز بالمقعد الذي كان يحتاج إليه للاحتفاظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي، وهو نصر حاسم لاستمرارية رئاسة جو بايدن، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وبعد 4 أيام على انتخابات منتصف الولاية التي خيبت آمال الجمهوريين، تم الإعلان عن فوز السيناتورة الديمقراطية كاثرين كورتيز ماستو في ولاية نيفادا على المرشح المدعوم من الرئيس السابق دونالد ترمب، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

ومع إعادة انتخابها، يرتفع عدد الديمقراطيين المنتخبين في مجلس الشيوخ إلى 50 من أصل 100، ما يسمح لحزب بايدن بالسيطرة على هذا المجلس، باعتبار أن الصوت المُرجِّح يعود إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وأفادت قناة "العربية" بأن انتخابات الإعادة المنتظرة مطلع ديسمبر في جورجيا لم تعد تحدث فرقا في النتيجة، فلا يزال بإمكان الديمقراطيين الفوز بمقعد في ولاية جورجيا، حيث ستنظّم جولة ثانية في 6 ديسمبر، لكن ذلك لن يؤثر في النتيجة.

أما في مجلس النواب، لا تزال عمليات الفرز مستمرة، ويبدو أن الجمهوريين أقرب للسيطرة ولو بأغلبية بسيطة، ويفصلهم عن ذلك 7 مقاعد فقط.

فمن أصل 218 مقعدا، وهو الرقم المطلوب للفوز، حصل الجمهوريون حتى الآن على 211، فيما حصل الديمقراطيون على 205 مقاعد حتى الآن.

وتوجه الأمريكيون الثلاثاء الماضي إلى صناديق الاقتراع لتجديد كافة أعضاء مجلس النواب 435 مقعداً، وثلث مجلس الشيوخ 35، فضلاً عن 36 حاكم ولاية.

وغالبا ما تشكل انتخابات منتصف الولاية التي تنظم بعد سنتين من الانتخابات الرئاسية،" تصويتا عقابيا" للإدارة القائمة في الولايات المتحدة.

يشار إلى أنه بعد حملة محتدمة بين الحزبين الأزرق والأحمر، تمحورت حول التضخم وارتفاع الأسعار، فضلا عن الوقود والاجهاض وغيرها من المسائل، كان الجمهوريون واثقين من حرمان بايدن من غالبيته في الكونجرس لا سيما أن شعبيته تتراجع.

وتمكن الحزب الديمقراطي - إلى حد ما - من الحد من خسائره، أفضل مما كان متوقعاً، وحرم الرئيس السابق دونالد ترمب من تشكيل "حركة مد واسعة" في الكونجرس.