الإعدام لـ "أفغاني" بداعش دخل العراق بصورة غير شرعية

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مجلس القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المجرم الارهابي دخل العراق بصورة غير شرعية مع زوجته وعمل مع عصابات داعش الارهابية بهدف زعزعة الامن والاستقرار في البلاد".

محمد يوسف

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