انت الان تتابع خبر ماسك يغرد باللغة العربية رداً على انتقاد طال تويتر (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتب صاحب حساب "ثنيان" تغريدة على صفحته الموثقة: "بالنسبة للهاشتاغات العربية فهي لا تزال مليئة بالتغريدات العشوائية! في كل مرة أرى هاشتاغ يتصدر باللغة العربية لا يمكنني العثور على أي تغريدات أصلية أو ذات مغزى، فهي مليئة بالإعلانات والرسائل غير المرغوب فيها.. أرجو الإصلاح".ولم يتأخر تفاعل مالك شركة تويتر الجديد مع تغريدة صاحب الحساب، ورد ماسك بتغريدة باللغة العربية قال فيها: "سوف تفعل".فيما تفاعل الكثيرون مع رد إيلون ماسك باللغة العربية، حيث نال أكثر من 5 آلاف إعجاب، إضافة إلى مئات التعليقات وإعادة التغريد، فيما ذهبت بعض الحسابات الأجنبية إلى ترجمة الجملة التي كتبها إيلون ماسك إلى اللغة الإنجليزية.

هذا وأثار إيلون ماسك تفاعلاً واسعاً بعد إعلانه حل مجلس إدارة "تويتر"، بعد نجاحه في الاستحواذ على الشركة، وفقاً لملف تم تقديمه لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

ولا يعيش إيلون ماسك أفضل أيامه حالياً، فالرئيس جو بايدن يطالب بتحقيق فيدرالي بشأن "علاقاته مع دول أخرى"، وتقلصت ثروته إلى ما دون 200 مليار دولار.

لكن الملياردير الأمريكي، البالغ من العمر 51 عاماً، ما زال يحتل صدارة قائمة أثرياء العالم، ويبدو أنه سيواصل ما يفعله في تويتر، أياً كان ما يريده، بغض النظر عن تداعياته السلبية.

كان ماسك قد استحوذ على شركة تويتر بعد دراما شغلت العالم شهوراً، منذ تقدم في أبريل/نيسان الماضي، بعرض قيمته 44 مليار دولار لشراء تويتر، ثم تراجع عن الصفقة، ووصلت الأمور إلى ساحة القضاء لإجباره على إكمالها، ليعود مرة أخرى وبشكل مفاجئ ليكمل الصفقة.

إيلون ماسك يفاجئ المتعاقدين مع تويتر.. أنهى تعاقداتهم دون سابق إنذار، بعد تسريح آلاف الموظفين

بدأ إيلون ماسك في التخلص من العاملين الذين يشتغلون في شركة تويتر بعقود، بعد نصف الموظفين، منذ استحواذ الملياردير الأمريكي على الشركة، وفق ما ذكره موقع Axios الأمريكي، الأحد، 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

مثل شركات كثيرة، فالعاملون في تويتر مزيج من موظفين بدوام كامل وموظفين بعقود يعملون لدى طرف ثالث. وأكدت مصادر لموقع Axios أن تويتر أنهى العمل مع عدد غير محدد من المتعاقدين في مجالات مختلفة، منها الإشراف على المحتوى.

بينما أحاطت هالة من الغموض وضع هؤلاء المتعاقدين بعد أن استغنى إيلون ماسك عن نصف موظفيه مطلع هذا الشهر، ولم يعرف بعضهم مع من سيكون تعاملهم، بعد تسريح نظرائهم داخل الشركة.

يشعر بعضهم الآن بالقلق على رواتبهم بعد فصل موظفي الدوام الكامل، الذين يتعاملون معهم في تويتر، وجهلهم بمن سيوقع على بطاقات أوقات عملهم، حسبما قالت مصادر لموقع Axios الأمريكي.

في بعض الحالات على الأقل، إن لم يكن كلها، لم يتلقَّ العاملون أي اتصال مباشر من تويتر يخبرهم بإنهاء عملهم. ولم يكتشفوا إنهاء خدمتهم إلا حين حاولوا الولوج إلى أنظمة تويتر الحاسوبية ولم يتمكنوا من ذلك.

كانت ميليسا إنجل، التي تعمل بعقد مع تويتر في الإشراف على المحتوى وتعيش في سان فرانسيسكو، من بين من أُنهي تعاقدهم.

حيث قالت إنجل، الحاصلة على درجتي ماجستير وتدرّس مهارات علوم البيانات، إنها فوجئت بهذه الخطوة، وإنها قلقة على إعالة أسرتها مع اقتراب العطلات. وأضافت: "أنا الشخص الذي تريده في شركتك. وهذه ليست الطريقة اللائقة للتعامل مع الناس".

يُشار إلى أن موقع تويتر غرق في حالة اضطراب منذ استحوذ عليه إيلون ماسك، بعد أن بدأ في إطلاق المنتجات والميزات، ثم سحبها.

من بين ذلك خدمة الاشتراك في علامة تويتر الزرقاء، التي تسمح للمشتركين بإضافة علامة التوثيق التي تُمنح للساسة والصحفيين والهيئات الحكومية والمشاهير.

على أن الشركة أوقفت هذه الخاصية بعدها بأيام قليلة، بعد أن استغل كثيرون خدمة الاشتراك لانتحال شخصية العديد من العلامات التجارية والرياضيين والساسة البارزين.

فيما فصلت تويتر جميع موظفيها في الاتصالات، ولم ترسل رداً فورياً على رسالة بريد إلكتروني أُرسلت إلى حساب الشركة الصحفي.