مُجسم كأس العالم يحط رحاله في قطر بعد انتهاء جولته العالمية (فيديو)

ووصل مُجسم الكأس على متن طائرة مُخصصة، بعد جولة عالمية بدأت من كوريا الجنوبية، مرورا باليابان وأستراليا، قبل أن يتنقل بين دول وبلدان مختلفة كانت محطته ما قبل الأخيرة المملكة العربية السعودية التي احتنته خلال اليوم الماضيين، إلى أن وصل اليوم الأحد إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وتستعد قطر لاستضافة نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، المُحدد انطلاقها يوم الأحد المقبل 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وقاد النجم الإسباني السابق ديفيد فيا الكأس في جولتها العالمية التي شملت 51 دولة ومنطقة على مدار الأشهر الثلاث الماضية وسط تفاعل كبير من الجماهير في الدول التي وصلتها الكأس.

وكانت جولة مجسم كأس العالم إنطلقت تحت عنوان "سلط الضوء على أحلامك" بحضور مبدعين ونجوم كرة القدم ومشاهير السوشال ميديا ونجوم الفن وغيرهم.

وتشهد جولة مجسم كأس العالم اجراءات امنية مشددة وسلسلة فحوصات وتواقيع إستمارات من قبل أمن الدول التي وصلتها خوفا من أي محاولات لاستبدالها أو سرقتها.

وبعد انتهاء الاجراءات والبروتوكولات لاستضافة الكأس سيتم نقله إلى أكاديمية أسباير في العاصمة القطرية الدوحة لمنح الجماهير فرصة الاقتراب من الكأس والتقاط الصور التذكارية.