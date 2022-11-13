"قمصان ممزقة".. غضب كبير بعد ودية المنتخب الوطني والإكوادور (صور)

شهدت مباراة المنتخب الوطني العراقي الودية ضد الإكوادور، مساء أمس السبت، على ملعب أتلتيكو مدريد بالعاصمة الإسبانية، حالة اثارت الكثير من الانتقاد بين الأوساط الرياضية العراقية تخص قمصان لاعبي المنتخب العراقي.

وقال حساب "حمزة ضياء"على تويتر، "امر محرج تعرض له لاعبوا المنتخب العراقي في مباراة تقع عليها انظار الجماهير المُنتظرة للمونديال".

وتعليقا حول الموضوع، قال حساب سلطان العزاوي، "لا صايرة ولا دايرة قبل".