شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرهان يؤكد أنه لن يسمح لأي جهة بتفكيك القوات المسلحة ببلاده مجددا دعوته السياسيين للحوار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، أنه لن يسمح لأي جهة بتفكيك القوات المسلحة، مجددا دعوته السياسيين للحوار.

البرهان يؤكد أنه لن يسمح لأي جهة بتفكيك القوات المسلحة ببلاده مجددا دعوته السياسيين للحوار

وقال البرهان، الذي كان يتحدث في مقر قيادة القوات الخاصة المرخيات، غرب مدينة أم درمان اليوم الأحد، "شرعنا في إصلاح المؤسسة العسكرية من القيادة حتى آخر جندي"، مضيفا أن الجيش سيعتبر أي شخص يحاول التدخل في شؤونه عدوا له.

وشدد على عدم السماح لأي جهة بتفكيك القوات المسلحة السودانية، مؤكدا أن الجيش بذل جهودًا حثيثة لتطوير قدراته وتجهيزها.

وجدد البرهان دعوة القوات المسلحة السودانية، للسياسيين بالجلوس مع الجيش إلى طاولة الحوار، لحل الأزمة السياسية الراهنة، متعهدا بالوقوف في صف الشعب والعمل على تحقيق تطلعاته.

وأشار إلى عدم وجود أي "تسوية ثنائية" مع أي جهة، متعهدًا برفض السماح بتدخل السياسيين في شؤون الجيش، قائلا: "أنهينا الشراكة مع المكون المدني بعد سعيه للتدخل في الجيش".

البرهان حذر السياسيين في كلمته قائلا: "كونوا بعيدًا عن الجيش ومحاولات التحريض لن تنجح"، مشددا على أن "قومية القوات المسلحة هي القومية السودانية وأن ولاءها للوطن لن يتبدل".

وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني أن انقسام القوى السياسية وغياب التوافق يضر مؤسسات البلاد، داعيًا إلى تشكيل حكومة مستقلة بعيدة عن الأحزاب والمحاصصة.

وأكد أن مجلس السيادة يسعى إلى تغيير حقيقي وليس مصطنعًا، يكون المستفيد منه هو الشعب، موضحًا أن الجيش يعمل على تجهيز قواته المسلحة لتنفيذ مهامها.

وتطرق رئيس مجلس السيادة السوداني إلى المشكلات بين الخرطوم وأديس أبابا، مؤكدا السعي لحل المشكلات مع الجانب الإثيوبي سلميا.

وتوترت العلاقة بين السودان وإثيوبيا بسبب سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، والذي تقول مصر والسودان إنه سيضر بحصتهما من المياه، إضافة إلى مشاكل حدودية أخرى بين البلدين.