التفاصيل الكاملة حول انتخابات البحرين.. ونسبة المشاركة الشعبية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن نواف بن محمد المعاودة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني أن نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات التي جرت امس بلغت 73%.

التفاصيل الكاملة حول انتخابات البحرين

وأكد المعاودة في مؤتمر صحفي عقده السبت إن هذه النسبة هي الأعلى في البلاد منذ انتخابات 2002م.



وكانت مملكة البحرين قد شهدت اليوم السبت انتخابات نيابية وبلدية، لاختيار 40 عضوا بمجلس النواب عن 4 محافظات، و30 عضوا بالمجالس البلدية في 3 محافظات.

وشهد 40 مركزًا فرعيًا، و15 لجنة عامة الموزعة على مختلف محافظات مملكة البحرين، مشاركة شعبية واسعة، وتوافدا كبيرا لجمهور الناخبين، وتدفقا متواصلًا من قبل فتح باب الترشح حتى غلق باب التصويت.

وأغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات البحرينية أبوابها، مساء السبت، في الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، بعد انتهاء الفترة القانونية المتاحة للتصويت، والاستعداد للبدء في عملية فرز الأصوات.

فيما بدأت النتائج الأولية لانتخابات البحرين النيابية في الظهور، كانت المنامة على موعد مع نسبة مشاركة عُدت الأعلى في 20 عاما.

تلك النسبة والتي بلغت 73%، أعلن عنها نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني، مؤكدا أنها أعلى نسبة مشاركة منذ عام 2002م، مما يكشف الإقبال الكثيف من الناخبين على ذلك الاستحقاق الديمقراطي.

وبحسب الوزير المعاودة فإن البحرينيين رجالا ونساء "سطروا بأحرف من ذهب ملحمة جديدة من ملاحم الوطنية والمسؤولية"، واستشعروا أهمية دورهم في مجال المشاركة السياسية، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أي مخالفات تمس سلامة العملية الانتخابية.

ومع إشادة الوزير البحريني بـ "وعي" الناخبين وحضورهم "الفعال" من أجل ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات، شهد الاستحقاق الديمقراطي بعض المشاهد "الملفتة"، في هذا العرس، الذي "أجهض" جميع الرسائل السلبية والشائعات التي استهدفت التأثير على سير العملية الانتخابية.

ومن بين تلك المشاهد، ما وثقته عدسات المصورين، حضور مواطن إلى مقر اللجنة الانتخابية حاملا بيده أسطوانة أكسجين وبيده الأخرى جواز سفره، من أجل الإدلاء بصوته في الانتخابات النيابية والبلدية.

ورغم الإنهاك الذي بدى على المواطن البحريني إلا أنه حضر إلى مقر اللجنة الانتخابية، للمشاركة في "العرس الديمقراطي" الذي تشهده بلاده، مما حدا بأحد أفراد عناصر تأمين اللجنة إلى مساعدته في حمل أسطوانة الأكسجين التي كانت رفقته.

وفي محاولة من السلطات البحرينية لإعادة دمج المستفيدين من العقوبات البديلة بالمجتمع، أشركت وزارة الداخلية 100 شخص من المستفيدين من العقوبات البديلة، بمساعدة رجال الأمن في عملية التنظيم ومساعدة كبار السن عند الوصول لمقار اللجان.

وشهد التصويت في الانتخابات النيابية والبلدية 2022 مشاركة كبيرة من كبار أفراد العائلة الملكية والوزراء، لأداء واجب الاستحقاق الدستوري والحفاظ على نهج المسيرة التنموية الشاملة.

وأدلى الشيخ نادر بن محمد آل خليفة بصوته في الانتخابات النيابية والبلدية، في اللجنة الانتخابية العامة بحلبة البحرين الدولية، فيما أشاد بالجهود التي بذلتها السلطة القضائية واللجان المكلفة بتنظيم ومراقبة سير العملية الانتخابية، وما بذلته الجهات المعنية من تيسير للإجراءات المساندة لإنجاح هذا "العرس الانتخابي".

كما أدلى الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بصوته في الانتخابات، قائلا إن المشاركة في الاستحقاق الديمقراطي تأكيد على مستوى الوعي والمسؤولية الوطنية وفرصة للمشاركة في المسيرة التنموية الشاملة.

وأدلى الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل العاهل البحريني للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بصوته في الانتخابات النيابية والبلدية في مركز الاقتراع بحلبة البحرين الدولية، مؤكدا "أن التجربة الديمقراطية البحرينية الفريدة من نوعها على المستوى العالم تزداد رسوخا".



وهنأ عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة مواطنيه على ما تحقق من "نجاح" في التصويت في الانتخابات النيابية والمجالس البلدية.

وأشاد بـ "الإقبال الكبير والمشاركة الواسعة التي شهد لها الجميع في هذه الانتخابات"، معربًا عن شكره لأبناء البحرين على موقفهم الوطني وهذا "الانتصار لخيار المشاركة بإرادتهم الحرة المستقلة وحرصهم على أداء مسؤولياتهم الوطنية".

كما أشاد بالجهود التي بذلتها اللجنة العليا للانتخابات واللجان الفرعية المساندة وكافة الجهات المعنية وجميع العاملين والعاملات في مراكز الاقتراع والفرز والمتطوعين، مؤكدا أن شعب البحرين بكل فئاته أكد بإصرار الخيار الصحيح في تعزيز مسيرة المشروع الإصلاحي.