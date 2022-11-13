رئيس مجلس النواب: قمة المُناخ تعد الحدث الأبرز والأكثر تأثيراً عالمياً

القاهرة - سامية سيد - ألقى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الكلمة الافتتاحية للاجتماع البرلمانى العالمى على هامش الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المُناخ، وذلك فى إطار تنظيم مجلس النواب المصرى بالتعاون مع الاتحاد البرلمانى الدولى لأعمال الاجتماع البرلمانى العالمى على هامش أعمال الدورة الـ 27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ.

وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن قمة المُناخ تُعد الحدث الأبرز والأكثر تأثيراً عالمياً بالنظر إلى ما تهدف إليه من إنقاذ كوكب الأرض من ذلك الخطر الوجودى والمُحدق بنا جميعاً، مُشيراً إلى أن التهديد الخطير لظاهرة تغير المُناخ يضع الجميع أمام مسئولياته للعمل الجاد والتحلى بالإرادة الصادقة والأخذ بأسباب فعالة لمواجهة حاسمة لتلك الظاهرة المُخيفة سعياً لعالم مستقر وآمن تترسخ فيه قيم الحفاظ على الطبيعة ومواردها باعتبارها إرثاً مُشتركاً للانسانية.

وخلال الكلمة، أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أن ظاهرة تغير المُناخ بوصفها تحدياً استثنائياً مُتعدد الأبعاد والتداعيات السلبية تستلزم مُقاربة شاملة لا تقف عند حدود الشق الحكومى فقط بل تتطلب من البرلمانيين كممثلين للشعوب الانخراط المُكثف والبناء فى الجهد العالمى لمواجهة تلك الظاهرة، وفى هذا الإطار.

وأشار المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب إلى أن التداعيات الكارثية لظاهرة تغير المُناخ على المُجتمعات البشرية والنظم الإيكولوجية والبيئية تُعظم أهمية الاجتماع البرلمانى العالمى باعتباره آلية حوارية بناءً ومُرتكزاً تفاعلياً لتبادل الأراء والخبرات التشريعية لمواجهة فعالة وحاسمة لتلك الظاهرة.

وأوضح جبالى، أن الدولة المصرية لم تأل جُهداً من أجل مواجهة ظاهرة تغير المُناخ كأولوية رئيسية قاطعة أشواطاً فى هذا المجال فى الإطار الوطنى جنباً إلى جنب مع الانخراط المُكثف فى الأنشطة العالمية والذى تُوج باستضافتها الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP 27 .

وفى ختام الكلمة، أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على المسئولية التاريخية التى تقع على عاتق البرلمانيين تجاه الشعوب القلقة على مستقبلها من أجل حشد الجهود لمكافحة تغير المُناخ سواء على الأصعدة الوطنية والعالمية لتنفيذ التعهدات العالمية وتحويلها إلى واقع ملموس، كما وجه نداءً بإسم البرلمانيين إلى قادة العالم لإدخال التعهدات الدولية فى مواجهة ظاهرة تغير المُناخ إلى حيز النفاذ والتطبيق الفعلى من أجل انقاذ الانسانية من ذلك الخطر الوجودى الذى يُهددنا جميعاً.