ارتفاع الريال السعودي وعملات عربية أخرى مقابل الجنيه اليوم الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات الخميس الماضي.

ويرصد الخليج 365 أسعار عدد من العملات العربية خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات الخميس الماضي.

أسعار العملات العربية

سعر الدينار الكويتي: 76.31 جنيه للشراء بزيادة 39 قرشا، و79.50 جنيه للبيع بزيادة 68 قرشا.

سعر الريال السعودي: 6.47 جنيه للشراء، و6.49 جنيه للبيع بزيادة قرش.

سعر الدرهم الإماراتي: 6.63 جنيه للشراء، و6.64 جنيه للبيع بزيادة قرش.

سعر الدينار البحريني: 62.89 جنيه للشراء بزيادة 5 قروش، و64.72 جنيه للبيع بزيادة 7 قروش.

سعر الريال القطري: 6.24 جنيه للشراء، و6.70 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

سعر الدينار الأردني: 33.85 جنيه للشراء بزيادة 3 قروش، و34.37 جنيه للبيع بزيادة قرش.