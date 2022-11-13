محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تباينت تحركات سعر الدولار اليوم الأحد مقابل الجنيه في البنوك مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الخميس الماضي.

ويرصد الخليج 365 سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الخميس الماضي.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 24.34 جنيه للشراء، و24.39 جنيه للبيع.

بنك مصر: 24.34 جنيه للشراء، و24.39 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 24.37 جنيه للشراء، و24.44 جنيه للبيع بتراجع 3 قروش.

بنك القاهرة: 24.35 جنيه للشراء، و24.43 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.39 جنيه للشراء، و24.44 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 24.36 جنيه للشراء، و24.43 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 24.35 جنيه للشراء، و24.45 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 24.34 جنيه للشراء، و24.44 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.42 جنيه للشراء بزيادة 8 قروش، و24.45 جنيه للبيع بزيادة قرش.

بنك البركة: 24.32 جنيه للشراء، و24.42 جنيه للبيع.

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