الجنيه الذهب فوق الـ 10 آلاف جنيه.. سعر الذهب اليوم في بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الأحد في مصر، وارتفع الجرام 10 جنيهات، في بداية تعاملات اليوم، مقارنة بمستواه في تعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

قفزت أسعار الذهب عيار 14 إلى 847 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 1089 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 1270 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 1451 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 10160 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

اليوم إجازة رسمية في البورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

سجل سعر الذهب عالميا خلال تعاملات الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، إلى نحو 1771 دولارا للأوقية، بنسبة ارتفاع 0.90%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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