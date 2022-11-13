انت الان تتابع خبر بعد الانسحاب الروسي.. صحيفة امريكية تكشف عن تطلعات أوكرانية في خيرسون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الصحيفة إن "القوات الأوكرانية قد تحركت لإعادة السيطرة الكاملة على مدينة خيرسون الجنوبية الرئيسية، وملأت الفراغ الذي خلفته القوات الروسية، حيث احتفل المدنيون هناك بنهاية ثمانية أشهر تحت الاحتلال".وأضافت الصحيفة أن "الوحدات الخاصة الأوكرانية كانت قد دخلت خيرسون أمس الأول، الجمعة، بعد أن تخلت موسكو عن المدينة التي تعد العاصمة الإقليمية الوحيدة التي وقعت تحت سيطرتها في أول أيام الحرب، وذلك في واحدة من أكبر الانتكاسات الروسية العسكرية".

وأضافت أن "استعادة خيرسون تُظهر للداعمين الغربيين أن القوات الأوكرانية يمكن أن تستخدم بشكل فعال المساعدات العسكرية الممنوحة لها، وذلك في وقت تواجه فيه الحكومات ضغوطًا لتبرير استمرار دعمها مع استمرار الحرب".



وأشارت الصحيفة، من جهة أخرى، إلى أن "انسحاب روسيا من خيرسون يمثل نكسة عسكرية شديدة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حيث كانت المدينة محورية أيضًا في محاولات موسكو للاستيلاء على المراكز الاقتصادية الحيوية في أوكرانيا في وقت مبكر من الحرب".

واعتبرت الصحيفة أن "الانتصار في خيرسون يعد تتويجًا لحملة بطيئة ومنهجية استهدفت فيها القوات الأوكرانية خطوط الإمداد الروسية باستخدام مدفعية بعيدة المدى قدمتها الولايات المتحدة. وقالت إنه مع ذلك، يسمح الانسحاب لروسيا بتحرير قواتها، ثم نشرها على جبهات أخرى، حيث تكافح لتحقيق مكاسب ذات مغزى".

