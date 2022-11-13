انت الان تتابع خبر "الجميع أراد تقليده".. ميسي: غوارديولا تسبب بضررٍ كبير لكرة القدم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، عن مقطع من مقابلة له مع قناة Movistar Fútbol، سيتم نشرها بالكامل مساء يوم الإثنين المقبل: "غوارديولا تسبب في ضررٍ كبير لكرة القدم، لأن ما فعلناه بدأ بسيطًا جدًا لدرجة أن الجميع أراد تقليده".وأضاف نجم برشلونة السابق: "بعد تلك المرحلة وجدت الكثير من فكر غوارديولا بين المدربين، ثم أدركت ما فعلناه، لقد كان مدرباً استثنائياً ولديه شيء خاص للاستعداد للمباريات".

وختم ميسي حديثه عن مدربه الأسبق قائلاً: "بلا شك، لدى غوارديولا شيء مميز لمشاهدة المباريات، والإعداد لها، وإيصال المعلومة لك".

وأشرف غوارديولا، على تدريب ميسي، خلال وجودهما في برشلونة، حيث بدأ بيب مهمته في تدريب البلوغرانا منذ صيف عام 2008، وبقي حتى نهاية موسم 2011-12.



وحقق غوارديولا، 14 لقبًا خلال فترة تدريبه لفريق برشلونة، أبرزها الدوري الإسباني 2008-09 و2009-10 و2010-11، وكأس ملك إسبانيا 2008-09 و2011-12، وكأس السوبر الإسباني 2009 و2010 و2011.

كما حقق غوارديولا مع الفريق الكتالوني، لقب دوري أبطال أوروبا 2008-09 و2010-11، وكأس السوبر الأوروبي 2009 و2011، وكأس العالم للأندية 2009 و2011.

وانتقل غوارديولا لتدريب بايرن ميونيخ الألماني ومن ثم مانشستر سيتي الإنجليزي، فيما انتقل ميسي إلى نادي باريس سان جيرمان صيف عام 2021.

