شكرا لقرائتكم خبر عن "تشريعية الشيوخ" تستكمل مناقشة خطة عمل اللجنة.. واقتراحات برغبة أمام الإسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة خطة عمل اللجنة .

بينما تعقد لجنة الإسكان، اجتماعين، لمناقشة اقتراح برغبة المقدم من النائب علاء طاحون بشأن "حفر نفق أو إنشاء كوبرى أو مزلقان شرق سكة حديد محطة شما بقرية شما – أشمون – المنوفية".

بينما الاجتماع الثاني تناقش اقتراح برغبة مقدم من النائب عمرو السعيد فهمى بشأن "إحلال وتجديد كوبرى أبويوسف بمدخل بشبيش وذلك وسط حضور ممثلي الحكومة.

وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، تختص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بما يأتى:

- الشئون الدستورية.

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.

- القروض والمنح الخارجية بالاشتراك مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.

- اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.

- شئون اللائحة الداخلية.

- التشريعات المكملة للدستور.

- التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.

- معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية.

- شئون العضوية.

- الحصانة البرلمانية.

- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.