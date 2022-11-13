انت الان تتابع خبر اليوم.. اليونايتد لتاكيد صحوته بمواجهة فولهام ومباريات نارية بالدوري الايطالي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلةبرايتون× أستون فيلا– الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premiumفولهام× مانشستر يونايتد– الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

أتلاتنا× انتر ميلان - الساعة 2:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

هيلاس فيرونا × سبيزيا – الساعة 5 مساء

روما× تورينو – الساعة 5 مساء

مونزا × ساليرنيتانا – الساعة 5 مساء

ميلان× فيورنتينا - الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

يوفنتوس× لاتسيو- الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



مواعيد مباريات الدوري الألماني

ماينز 05 × آينتراخت فرانكفورت - الساعة 5:30 مساء

فرايبورج × يونيون برلين - الساعة 7:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان× أوكسير- الساعة 3 ظهرا

نانت× اجاكسيو- الساعة 5 مساء

ليل× أنجيه- الساعة 5 مساء

مونبلييه× ستاد ريمس- الساعة 5 مساء

ستاد بريست 29× تروا- الساعة 5 مساء

ستراسبورج× لوريان- الساعة 7 مساء

موناكو× مارسيليا- الساعة 10:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

بشتكاش× أنطاليا سبور- الساعة 8 مساء

مواعيد مباريات كأس إسبانيا

فيلاردي × اشبيلية- الساعة 6 مساء

الغار × سيلتا فيجو- الساعة 6 مساء

ريال يونيون × قادش- الساعة 8:30 مساء

سان روكي × خيتافي- الساعة 8:30 مساء

كازاليجاس× ريال سوسييداد- الساعة 9 مساء

الزيرا × أتلتيك بيلباو- الساعة 11 مساء

ارينتيرو × ألميريا- الساعة 11 مساء

