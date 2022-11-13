انت الان تتابع خبر اليوم.. اليونايتد لتاكيد صحوته بمواجهة فولهام ومباريات نارية بالدوري الايطالي والان مع التفاصيل
برايتون× أستون فيلا– الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
فولهام× مانشستر يونايتد– الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
أتلاتنا× انتر ميلان - الساعة 2:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
هيلاس فيرونا × سبيزيا – الساعة 5 مساء
روما× تورينو – الساعة 5 مساء
مونزا × ساليرنيتانا – الساعة 5 مساء
ميلان× فيورنتينا - الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
يوفنتوس× لاتسيو- الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
ماينز 05 × آينتراخت فرانكفورت - الساعة 5:30 مساء
فرايبورج × يونيون برلين - الساعة 7:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان× أوكسير- الساعة 3 ظهرا
نانت× اجاكسيو- الساعة 5 مساء
ليل× أنجيه- الساعة 5 مساء
مونبلييه× ستاد ريمس- الساعة 5 مساء
ستاد بريست 29× تروا- الساعة 5 مساء
ستراسبورج× لوريان- الساعة 7 مساء
موناكو× مارسيليا- الساعة 10:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي
بشتكاش× أنطاليا سبور- الساعة 8 مساء
مواعيد مباريات كأس إسبانيا
فيلاردي × اشبيلية- الساعة 6 مساء
الغار × سيلتا فيجو- الساعة 6 مساء
ريال يونيون × قادش- الساعة 8:30 مساء
سان روكي × خيتافي- الساعة 8:30 مساء
كازاليجاس× ريال سوسييداد- الساعة 9 مساء
الزيرا × أتلتيك بيلباو- الساعة 11 مساء
ارينتيرو × ألميريا- الساعة 11 مساء