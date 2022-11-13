شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية الشيوخ" تناقش إنشاء منصة إلكترونية شاملة لكل ما يحتاجه الداعية والخطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة المقترح المقدم من النائبين يوسف عامر والنائب محمد عبد المعطى بشأن "إنشاء منصة إلكترونية شاملة لكل ما يحتاجه الداعية والخطيب والإمام".

وبحسب اللائحة الدينية لمجلس الشيوخ تختص لجنة الشئون الدينية والأوقاف بما يأتى: الشئون الدينية، والمساجد ودور العبادة والأوقاف بجميع أنواعها وشئون البر، والتعليم الأزهرى، والسياسات والتشريعات الخاصة بالشئون الدينية والأوقاف، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الدينية وشئون الأوقاف والأزهر الشريف.