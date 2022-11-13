شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية الشيوخ" تناقش السياسات المالية وتقييم سياسات خفض الدين العام اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هانى سرى الدين، اجتماعا اليوم الأحد، عقب الجلسة العامة لمناقشة السياسات المالية وتقييم سياسات خفض الدين العام، وكذلك سياسات مواجهة التضخم وغلاء الأسعار.

في سياق متصل تعقد لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة آليات ودعم تعميق الصناعة المصرية.

في حين تناقش لجنة التعليم دراسة حول الألعاب الإلكترونية واقتصادياتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها على أن يحضر الاجتماع ممثلين عن الحكومة.