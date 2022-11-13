شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حصيلة ضحايا احتجاجات إيران.. 326 قتيلا بينهم عشرات الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعا ناشطون في إيران إلى تظاهرات كبيرة الأسبوع المقبل لإحياء ذكرى قمع احتجاجات 2019، وتشمل الاحتجاجات المتوقعة المدارس والجامعات والأسواق خصوصا في طهران.

في الأثناء، ارتفعت حصيلة قتلى احتجاجات إيران إلى 326 شخصًا على الأقلّ منذ سبتمبر، حسبما أكّدت منظمة حقوق الإنسان في إيران غير الحكومية، التي يقع مقرّها في أوسلو.

وقالت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "قُتل 326 شخصًا على الأقلّ، بينهم 43 طفلًا و25 امرأة، على أيدي قوات الأمن خلال تظاهرات في مختلف أنحاء البلاد".

كما لفتت إلى أنها لم تأخذ بالاعتبار عددًا كبيرًا من الوفيات المبلّغ عنها إذ لا تزال تتحقق من صحتها.

والأسبوع الماضي، تحدثت المنظمة عن وفاة 304 أشخاص.

تشمل الحصيلة الصادرة عن هذه المنظمة القتلى في محافظة سيستان بلوشستان جنوب شرق إيران المتاخمة لباكستان والذين لا يقلّ عددهم عن 123 قتيلًا، وفقًا لأرقامها.

فيما تؤكد المنظمة أن أكثر من 90 شخصًا لقوا حتفهم خلال تظاهرة في زاهدان في 30 أيلول/سبتمبر الذي أطلق عليه ناشطون "الجمعة الدامي".

من جهته، دعا مدير المنظمة محمود أميري مقدّم المجتمع الدولي إلى العمل من أجل إنهاء القمع في إيران.

وقال إن إنشاء آلية تحقيق ومساءلة دولية من قبل الأمم المتحدة سيسهل عملية محاسبة الجناة في المستقبل ويزيد تكلفة القمع المستمر على النظام الإيراني".

يشار إلى أن إيران تشهد منذ 16 أيلول/سبتمبر احتجاجات إثر وفاة مهسا أميني (22 عاما) بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

كما وجّه القضاء تهما مختلفة لأكثر من ألفي موقوف.

فيما تبنّت السلطات الإيرانية مجموعة من الأساليب في محاولة لقمع الاحتجاجات التي استحالت أكبر تحدٍ للنظام منذ عام 1979.