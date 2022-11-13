" أسر تؤكد فقدان ذويها".. الإنقاذ النهري يواصل البحث عن ضحايا حادث ميني باص الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

تواصل قوات الإنقاذ النهري من جهودها للبحث عن ضحايا جدد جراء حادث سقوط سيارة أجرة ميني باص بمياة ترعة الرياح التوفيقي بطريق "ميت غمر - المنصورة" أمام قرية منشأة عبدالنبي التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهليةوالذي راح ضحيتة حتى الأن 20 شخصًا.

ووصل عدد من الأهالي الى موقع الحادث مؤكدين فقدان ذويهم ممن كانوا يستقلون الميني باص من بينهم أحدي السيدات المصابة والتي اكدت فقدان نجلتها في الحادث.

وتبين ان من بين المفقودين في الحادث كلا من :شيماء محمد صلاح ،٢٠ عامًا من قرية أتميده التابعة امركز ميت غمر ، واسلام رضا ابراهيم فضل ١٩ عاما من قرية كفر بهيده مركز ميت غمر، وحماده ابراهيم على جاد ٧ اعوام مركز شربين.

فينا وصلت أسرة مؤكدة فقدان نجلها ويدعي عز الدين عمرو الجوهرى، من قرية أوليله، وشخص أخر يدعي يوسف مؤدين انقطاع الاتصال بهم منذ وقوع الحادث.

كانت قرية أوليلة التابعة لمركز ميت غمر محافظة الدقهلية، قد شيعت مساء امس جثامين 7 من أبناء القرية راحوا ضحية الحادث ذويهم وذلك بعد قرار النيابة العامة بتسليم الجثامين لمن جرى التعرف عليهم وأخذ عينات للجثامين المجهولة لحين الوصول لأسرهم.

وجرجت الجثامين في مشهد مهيب حملتها ٧سيارات من بينهم 6 من عائلة واحدة تمهيدا لاداء الصلاة الجنازة عليهم بالمسجد الكبير بالقرية فيما تسلمت أسرة أخر جثمان ذويها لأداء الصلاة الجنائزية بكنيسة ميت غمر وتشييعهم الى مثواهم الأخير.

وتسلمت عائلة واحدة جثامين كلا من : محمد ناصر محمود بكر، ١٧ عاما، محمد عبدالفتاح ابراهيم،١٧عاما، مصطفي محمد عبدالفتاح،١٧عاما،مصطفى مسعد مصطفى،١٧عاما، محمد أشرف السيد منصور،٢٢عاما،عبدالرحمن أحمد عماشة ،٢١عاما.

فيما تسلمت اسرة المتوفي عبدالمسيح عيد ميخائيل،٢٠عاماجثمان ذويهم. لاداء صلاة الجنازة عليه وتشييع جثمانة بمقابر الأقباط.

وقررت النيابة العامة حبس السائق المتهم المتسبب في الحادث ويدعى "ابراهيم حلمي عبدالله سليمان"،33عامًا، وعرضه علي مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل نهائي لبيان مدى تعاطية المواد المخدرة وتحديد نوعها وكذلك التصريح بتسليم الجثامين الذي جرى التعرف عليها وأخذ عينات من باق الجثامين المجهولة لحين تحديد هويتهم.

وقال المتهم في التحقيقات انه يعمل علي خط (ميت غمر- المنصورة) وأثناء سيرة في اتجاة موقف سندوب بمدينة المنصورة فوجئ بسيارة تغلق غليه الطريق قادمة من الجانب الايسر وخلال سيرة في الجهة اليمنى ومحاولة سائق السيارة الاتجاة الى مدخل طريق ميت العامل حاول تفادية فاضطر بالنزول بالميني باص الى الترعة.

واتهمت النيابة العامة السائق بالرعونة والاستهتار وذلك بعد شهادة عدد من المصابين بقيام السائق بالتحدث في الهاتف المحمول خلال سيره ومحاولتة تفتدي السيارة، انكر الإتهام الموجه اليه واقر ان سبب الحادث السيارة التي حاول تفاديها.

وقررت النيابة العامة اجراء تحليل للسائق لبيان تعاطية المواد المخدرة فتبين تعاطية مادة مخدرة.

و انتقل المستشار أكرم سرحان، رئيس نيابة جنوب المنصورة الكلية، الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي وفتح تحقيق مع المصابين المحتجزين داخل المستشفي وانهاء اجراءات تصاريح الدفن وتسليمها لذوي المتوفين.

ووصل مشرحة مستشفى أجا المركزي من الجثامين الذي جرى التعرف عليهممن ذويهم كلا من: أميرة السيد عبدالواحد،25عاما، ونجلها ياسين ابراهيم علي جبر،4أعوام،ونجل شقيقتها أشرقت أحمد جمعة،3أعوام وشقيقتها رودينا أحمد جمعة،5أعوام، ونرمين السيد عبدالواحد،30عاما،وأسماء نجيب محمد 28عاما بالاضافة الى شاب وفتاة مجهولي الهوية.

فيما جرى التعرف على 9جثامين جرى نقلهم لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وهم : باسم مأمون عبدالسميع،١٧عاما، محمد ناصر محمود بكر، ١٧ عاما، محمد عبدالفتاح ابىاهيم،١٧عاما، ماهر حلمي بقطر،١٧عاما، عبدالمسيح عيد ميخائيل،٢٠عاما، مصطفي محمد عبدالفتاح،١٧عاما،مصطفى مسعد مصطفى،١٧عاما، محمد أشرف السيد منصور،٢٢عاما،عبدالرحمن أحمد عماشة ،٢١عاما.

وسجلت مستشفى أجا المركزي وصول 6 مصابين وهم كلا من : ياسمين أحمد عبد العظيم 19 سنة، ومقيمة بصهرجت الكبري مركز ميت غمر، وآيه أحمد منصور،19 سنة، كوم النور مركز أجا،و أنور عثمان حافظ 58 سنة، دقادوس مركز ميت غمر، وصفاء محمد زياد 29 سنة ميت محسن مركز ميت غمر، وأحمد ساهر حسني، 12 سنة، ميت غمر، 6 شريف مصطفي عبد المجيد 28 سنة، دقادوس مركز ميت غمر،