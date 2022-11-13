ضبط "كوكتيل" مواد مخدرة مع راكب قادم من إيطاليا في المطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهره الدولي، محاولة تهريب "كوكتيل" مواد مخدرة أخفها راكب داخل حقائبه، لتضليل رجال الجمارك والعبور بها فور وصوله من إيطاليا وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب على الطائرة الإيطالية من روما، اشتبه محمد محمود مأمور الجمرك في أحد الركاب وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بآشعة X-RAY بمعرفة أشرف نادي مأمور الفحص بالآشعة، وأفاد بوجود مواد عضوية داخل أحد حقائبه، وكلف أحمد فوزي مدير الحركة إسلام ماهر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، عثر معه على منديل أبيض بداخله 3 أكياس شفافة اللون بداخل الكيس الأول مادة بيضاء اللون يشتبه أن تكون من الكوكايين المخدر، والثاني بداخله مادة بنية اللون يشتبه أن تكون من جوهر الحشيش المخدر، والثالث بداخله مادة خضراء اللون يشتبه أن تكون من نبات الماريجوانا المخدر، والجميع مخبأ بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقرر أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب وعرضه على النيابة، تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.