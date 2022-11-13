الأعلى للإعلام يفتح تحقيقا عاجلا في تجاوزات قناة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

قررت لجنة الشكاوى واللجنة القانونية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فتح تحقيق عاجل بشأن تجاوزات قناة الزمالك، حيث تلقت شكاوى كثيرة من أطراف متعددة ومن لجنة الرصد بالمجلس، حول مخالفات للأكواد الإعلامية، التي صدرت بموافقة جميع العاملين في الوسط الرياضي.

وأكد المجلس في بيان له، أنه يحذر كل الأطراف من الاستمرار في ارتكاب مخالفات تتنافى مع السلوك الرياضي النظيف، بعد أن أعطى فرصة طويلة للجميع وعلى مدى شهور عديدة، بممارسة حق النقد والرأي والرأي الآخر والبعد عن التعصب، ولكن أسيئ استخدام هذا الحق، مما يحتم التدخل الحاسم والفوري.

وأهاب المجلس بالجميع بداية مرحلة جديدة والتحلي بالروح الرياضية، والبعد عن التعصب وتقديم نموذج طيب للأجيال الشابة وعشاق المنافسات الرياضية.