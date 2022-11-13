ضبط أدوية مخدرة مرتفعة الثمن مع راكبين بالمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، 300 قرص و8 زجاجات ترامادول مخدر أخفاها راكب فور وصوله من فيننا، و34 عبوة دواء لعلاج مرض السرطان مع راكبة قادمة من جدة، وتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

وتبين أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة النمساوية القادمة من فيينا، استوقف محمود فتحي مأمور الجمرك احد الركاب اثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد شعبان مأمور الجمرك و محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود شرائط وزجاجات دوائية، وكلف ميلاد رسمي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 أشرف عدلي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، وضبط معه 30 شريطاً لعقاري الترامادول والترامال المدرجين بجداول المخدرات تركيز 200 مللجم بإجمالي 300 قرصا، و8 زجاجات بداخلهم سائل عقار الترامال المخدر.

والواقعة الثانية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من جدة بالصالة الموسمية ، استوقف احمد الباز مأمور الجمرك احدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علي الطاهر مأمور الجمرك وسامح سيد رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية، قام هاني صليب مدير الحركة المشرف على العمل بالصالة الموسمية بتكليف سلامة مهدي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا، ما أسفر عن ضبط 34 عبوة وامبول دوائي لعلاج مرض السرطان يتعدي ثمنهم المليون جنيه.

أمر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الأول، كما أمر جهاد محمد الوكيل مدير الإدارة الرابعة بالإنابة بالصالة الموسمية بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة، بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي احال الراكب الاول للنيابة لحيازة أدوية مخدرة.