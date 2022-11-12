شكرا لقرائتكم خبر عن كين يبدأ رحلة مطاردة هالاند بعد هدفه أمام ليدز يونايتد الليلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت مباراة توتنهام أمام فريق ليدز يونايتد المارثونية بفوز كتيبة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي 3/4، فى الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الألماني الممتاز، حيث تمكن هاري كين من تسجيل الهدف الإفتتاحي لفريقه فى المباراة ليعزز من سجله التهديفي مع الفريق كونه الهداف الأول داخل الفريق هذا الموسم.

ورفع هاري كين رصيده من الأهداف بهدفه فى مرمي ليدز إلى 12 هدف، ليشعل المنافسة بينه وبين القاطرة النرويجية إيرلينج هالاند، والذي فشل فى التسجيل خلال هذه الجولة، ليتوقف رصيده من الأهداف عند 18 هدف، ويتقلص الفارق بين الثنائى إلى 6 أهداف فقط.



خبرة كين أم حماس هالاند ستفوق!

وبعد أن كانت منافسة الهدافين شبه محسومة للنجم النرويجي هالاند، جاء هاري كين من بعيد ليزاحم هداف مانشستر سيتي على ترتيب صدارة الهدافين، ويعد النجم الإنجليزي أحد اللاعبين أصحاب الخبرة الكبيرة التى لا يمكن إغفالها، كما أنه سبق له الفوز بالحذاء الذهبي من قبل مما يجعل اللاعب مؤهلًا بقوة للعودة لتلك المنافسة الفردية.

فى حين يري أصحاب الآراء الآخري أن هالاند الأقرب للجائزة بكل تأكيد، خاصة أن النجم النرويجي يلعب خلفه عدد كبير من اللاعبين المميزين أمثال دي بروين وفودين وسيلفا والذين يمكنهم صناعة الفلرق بأي وقت وتقديم العديد من التمريرات الحاسمة للاعب.



كونتي يعلق على فوز توتنهام الليلة

وعلق المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي توتنهام، على فوز فريقه القاتل الليلة، حيث أكد أن لاعبي فريقه سيقومون بقتله قريبًا، فى إشارة إلى أن المباراة أثرت بشكل مباشر على أعصابه.