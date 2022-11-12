شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكرملين: رئيسي وبوتين يشددان على تعميق العلاقات بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الكرملين في بيان اليوم السبت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث إلى نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي عبر الهاتف، وأكدا على تعميق التعاون السياسي والتجاري والاقتصادي.

ولم يشر البيان إلى توقيت الاتصال، ولم يشر كذلك إلى إمدادات الأسلحة الإيرانية لموسكو.

وكثفت روسيا جهودها لإقامة علاقات مع إيران ودول أخرى غير غربية منذ غزوها أوكرانيا في 24 فبراير / شباط.

وقال الكرملين: "تمت مناقشة عدد من القضايا المطروحة في الأجندة الثنائية، مع التركيز على زيادة تعزيز التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية، بما في ذلك قطاع النقل والخدمات اللوجستية".

والتقى مسؤول أمني روسي كبير بعدد من المسؤولين الإيرانيين في طهران يوم الأربعاء الماضي، وتعهد البلدان بتعزيز العلاقات.

جاءت الزيارة في أعقاب اتهامات من كييف والغرب لروسيا باستخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع في هجماتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وتقول إيران إنها أرسلت إلى روسيا عددا قليلا من الطائرات المسيرة قبل بداية الحرب.

وفي الشهر الماضي، قال مسؤولان كبيران ودبلوماسيان جميعهم إيرانيون لرويترز إن بلادهم وعدت بإمداد روسيا بصواريخ أرض-أرض.

اتهام شقيقين إيرانيين بالتجسس على السويد لصالح روسيا

وفى سياق متصل اتهم القضاء السويدي شقيقين، من أصل إيراني، بالتجسس لصالح روسيا واستخباراتها، إذ كان أحدهما موظفا في وكالة الاستخبارات السويدية.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية بالنسخة الفارسية "بي بي سي"، اليوم الجمعة، إن القضاء السويدي اتهم الإيرانيين "بيمان كيا، وبيام كيا"، بالتجسس لصالح روسيا لأكثر من عقد.

ونقلت عن بير ليندوكفيست، المدعي العام في وحدة الأمن القومي السويدية، قوله: "كان هذا تحقيقا معقدا في جريمة يصعب التحقيق فيها"، واصفا تصرفات الشقيقين الإيرانيين بأنها "جريمة بالغة الخطورة بحق أجهزة المخابرات والأمن السويدية".

وقال هذا المسؤول السويدي إن المعلومات التي نقلها هذان الشخصان إلى روسيا "مسائل حساسة للغاية". دون أن يوضح طبيعة المعلومات المعنية.

وفي أواخر أغسطس/آب الماضي، كتبت صحيفة "اكسبريسن" السويدية في تقرير دون أن تذكر اسمي هذين الأخوين، أنهما جاءا إلى السويد كأطفال، وأنهما من مواطني هذا البلد منذ عام 1994.

ووفقًا لهذا التقرير، عمل الأخ الأكبر في إدارات الأمن السويدية لمدة عشر سنوات من عام 2011 إلى عام 2021، كما أن الأخ الأصغر خريج أكاديمية الشرطة في البلاد.