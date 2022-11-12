شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: قمة المناخ حققت أهدافها.. ومصر أثبتت قوتها وريادتها إقليميا وعالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، بالنجاح الذى حققته قمة المناخ "كوب 27" المقامة بمدينة شرم الشيخ، ونتائج زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولقائه بالرئيس السيسي.

وفي هذا الصدد، قال النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، إن قمة المناخ حققت أهدافها، وحققت انتصارًا عظيمًا، في ظل عدد الجلسات وحجم الحضور، والتوصيات والنتائج المتوقعة.

وقال النائب بمجلس الشيوخ، إن مصر أظهرت قدرتها على استضافة الفعاليات العالمية الكبرى، ونجحت في ذلك بقوة منقطعة النظير.

كما ثمن خالد أبو الوفا، زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعكس قوة ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية، والتي ظهرت بإعلان الرئيس الأمريكي تخصيص 500 مليون دولار، لدعم تحول مصر للطاقة الخضراء، بجانب تخصيص مبلغ 150 مليون دولار لدعم الدول الأفريقية في مواجهة التغيرات المناخية.

بدوره قال النائب أحمد جلال أبو الدهب، عضو اللجنة الاقتصادية، بمجلس الشيوخ، إن نجاح الدولة المصرية في تنظيم حدث مؤتمر المناخ العالمى على أرضها بحضور قادة وزعماء العالم، أثبت قوة وصلابة مصر، وتأثيرها الإقليمي والعالمي، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

‎وقال جلال أبو الدهب، :"علينا جميعًا أن نشعر بالفخر لأننا قمنا بعمل عالمي مرموق، بفضل جهود الدولة المصرية، وحكمة القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما علينا أن نشكر شبابنا رجالًا ونساء من العاملين في تنظيم الموتمر ثم دعم الضيوف طوال أيام الموتمر، لكل من عمل حيال نجاح الموتمر وأمن ضيوف مصر لكم منا جميعا كل الشكر والتقدير والاحترام".

وذكر أن تمثيل ما يقرب من 197 دولة في مؤتمر المناخ ممثلة بأجهزة سياسية ودبلوماسية فضلا عن الجلسات العلمية يعكس الثقة الدبلوماسية فى الدولة المصرية سواء على الجانب الاقتصادى أو السياسى في ذات الوقت.

كما تطرق لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وتخصيص 500 مليون دولار لدعم مشروعات الطاقة النظيفة في مصر، موضحًا أنه اعتراف أمريكي بنجاح السياسة المصرية علي مدي السنوات الماضية.