شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون: زيارة الرئيس الأمريكى لمصر تعكس عمق العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت النائبة ميرال جلال الهريدي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، ومشاركته في قمة المناخ المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، ولقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقالت إن الزيارة تعكس قوة وحيوية العلاقات الثنائية وعمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الممتدة عبر عقود.

وأضافت الهريدي، في بيان لها، أن الرئيس السيسي أطلع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على ما يحظى به الملف الحقوقي في مصر من مزايا وتطورات، يأتي من ضمنها إطلاق استراتيجية لحقوق الإنسان، ولجنة للعفو الرئاسي للنظر في القوائم التي تستحق الإفراج، مما يدحض الادعاءات الزائفة للمنظمات الحقوقية المغرضة، مشيدة بحديث الرئيس الأمريكي عن موقف مصر من الحرب الروسية الأوكرانية، فضلا عن تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن مؤتمر المناخ يبرز الدور المصري باعتبار أن مصر لديها علاقات قوية مع جميع الدول، إذ أنها تبذل جهودا كبيرا عالميا وإقليميا للعمل على الحد من تأثيرات التغير المناخي وتقليص أسباب زيادة الاحتباس الحراري، وفي السياق ذاته تنتهج سياسة الحياد الإيجابي ولا تميز طرف عن الآخر، وهذا ما يمكنها من بناء هذا التوافق العالمي.

وأوضحت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن اللقاء يأتي في توقيت هام خاصة وأن الكثير من المراقبون والمهتمون في مجال الطاقة والبيئة، ينتظرون نتائج إيجابية منها نظرا لكونها قمة مهمه وحساسة تأتي في ظرف دقيق من أجل إنقاذ كوكب الارض من سلبيات التغيرات المناخية .

وأشارت الهريدى، أن قيام الرئيس الأمريكي بتوجيه الشكر للرئيس السيسى والسلطة المصرية على تنظيم القمة وكذلك الوساطة والجهود المبذولة لوقف القتال فى قطاع غزة وموقف مصر من الحرب الروسية الأوكرانية، يؤكد مدي المكانة القيادية التي أصبحت تحتلها مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

كما وصف النائب محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ COP27، بالتاريخية، مشيراً الى أنها أكدت أن هناك علاقات قوية واستراتيجية بين القاهرة وواشنطن وحققت جميع أهدافها التعاون بين مصر وواشنطن فى جميع المجالات.

وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم، أن أكبر دليل على ذلك تأكيد الرئيس السيسى خلال القمة على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين الصديقين، ودورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، والتطلع لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة، فضلاً عن مواصلة الارتقاء بتلك الشراكة وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون الثنائي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، وأيضاً تأكيد الرئيس بايدن على قوة ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية وأن الولايات المتحدة تعتبر مصر صديقاً وحليفاً قوياً تعول عليه في المنطقة، معرباً عن التطلع لتكثيف التنسيق والتشاور المشترك حول جميع القضايا الإقليمية والدولية، وذلك في ضوء الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر ودورها المتزن في محيطها الإقليمي، وإسهاماتها بقيادة الرئيس السيسى في تحقيق الاستقرار لكافة شعوب المنطقة.

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد الاهمية الكبيرة لمختلف القضايا التى ناقشها الرئيس السيسى مع الرئيس الامريكى بايدن وفى مقدمتها القضية الفلسطينية وملف سد النهضة الإثيوبى، مثمناً تطابق وجهتى نظر القاهرة وواشنطن تجاه مختلف القضايا الإقليمية والعربية والدولية.

وكان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضى أوضح أن لقاء الرئيس السيسي ونظيره الأمريكى تطرق إلى مستجدات القضية الفلسطينية، حيث ثمن بايدن الجهود المصرية الحثيثة والمحورية في هذا الإطار، بما فيها الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبالمقابل أكد الرئيس على موقف مصر الثابت بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية.

وأشاد الدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ خلال القمة التى عقدها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ COP27، معرباً عن ثقته التامة فى أن المرحلة القادمة سوف تشهد المزيد من التنسيق والتعاون والعمل المشترك بين القاهرة وواشنطن فى مختلف المجالات السياسية والاستثمارية والصناعية وغيرها

وقال " عبد القوى " فى بيان له اصدره اليوم، إن أكبر دليل على ذلك تأكيد الرئيس السيسى خلال القمة على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين الصديقين ودورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والتطلع لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة، فضلاً عن مواصلة الارتقاء بتلك الشراكة وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون الثنائي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة اضافة الى تأكيد الرئيس بايدن على قوة ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية، مؤكداً على أن الولايات المتحدة تعتبر مصر صديقاً وحليفاً قوياً تعول عليه في المنطقة وتطلعه لتكثيف التنسيق والتشاور المشترك حول جميع القضايا الإقليمية والدولية، وذلك في ضوء الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر ودورها المتزن في محيطها الإقليمي، وإسهاماتها بقيادة الرئيس السيسى في تحقيق الاستقرار لكافة شعوب المنطقة

وأكد الدكتور طلعت عبد القوى أن القمة المصرية الأمريكية أكدت تطابق وجهتى نظر القاهرة وواشنطن تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية وتجاه ملف القضية الفلسطينية ومكافحة ظاهرة الإرهاب وغيرها من القضايا الآخرى المتعلقة بالأوضاع داخل ليبيا واليمن وسوريا، مشيداً بتناول الرئيس السيسى لهذه القضايا وغيرها خلال القمة بكل مصداقية وموقف مصر منها الواضح والصريح والذى لقى تأييداً ودعماً كبيرين من الإدارة الأمريكية.