شكرا لقرائتكم خبر عن ليس صلاح.. نجم ليفربول يتألق برقم مميز في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي في التألق رفقة ناديه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عقب المباراة التي جمعته بضيفه ساوثهامبتون مساء اليوم السبت والموافق 12 نوفمبر.

مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

وفاز ليفربول على نظيره نادي ساوثهامبتون خلال اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الأنفيلد بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة السادسة عشر.

نجم ليفربول يتألق أمام ساوثهامبتون

وفي سياق ذلك فقد نجح الظهير الأيسر الأسكتلندي أندرو روبرتسون، في صناعة الهدفين الأول والثالث، اللذين سجلهما روبرتو فيرمينو وداروين نونيز ليضمنا فوز الريدز في معقله.

إحصائية مميزة لروبرتسون مع ليفربول

ووفقًا للإحصائيات الواردة فإن روبرتسون أصبح أكثر الأظهرة صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 53 هدفًا، معادلا رقم الظهير الأيسر السابق لإيفرتون، ليتون باينز.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

الجدير بالذكر أن ليفربول رفع رصيده إلى النقطة 22 نقطة في المركز السادس مؤقتا من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند النقطة 12 في المركز 19.