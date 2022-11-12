شكرا لقرائتكم خبر عن توني يبرر موقفه من الإطاحة بمانشستر سيتي ويتحدث عن علاقة ذلك بكأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق إيفان توني، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برينتفورد الإنجليزي على الهدفين اللذان أحرزهما في شباك مانشستر سيتي الإنجليزي مساء اليوم السبت والموافق 12 نوفمبر ضمن منافسات الدوري.

مانشستر سيتي يسقط أمام برينتفورد بثنائية

وفشل نادي مانشستر سيتي في تخطي عقبة برينتفورد حيث فاز الأخير عليه بنتيجة هدفين لهدف وحيد خلال اللقاء الذي جمع بينهما ضمن لقاءات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري الإنجليزي.

وأحرز إيفان تنوني هدفي الفوز على مانشستر سيتي بعد أيام قليلة من إعلان خروجه من قائمة بلاده منتخب إنجلترا المشاركة في كأس العالم.

تعليق توني على هدفيه في شباك مانشستر سيتي

ووفقًا لما قاله توني خلال تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: “هدفي اليوم أمام مانشستر سيتي ليس لهما أي علاقة بخروجي من قائمة منتخب إنجلترا للمشاركة في كأس العالم، نحن نسعى لأن نبذل قصاري جهدنا وهذا الأهم”.

وأردف: "بالطبع حزنت للغاية على خروجي من قائمة المنتخب الوطني لكنني أعرف من أنا، ولن أدع هذا يحبطني، سأستمر في العمل بشكل جيد مع برينتفورد".