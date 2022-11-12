شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص فوز ليفربول بالثلاثة على ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح نادي ليفربول الإنجليزي مساء اليوم السبت في تحقيق فوز مثير على ضيفه ساوثهامبتون، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من مجريات البريميرليج في نسخته الجارية 2022/2023.

ملخص فوز ليفربول على ساوثهامبتون اليوم في البريميرليج 2022/2023

بدأت أهداف اللقاء عن طريق البرازيلي روبيرتو فيرمينو، الذي أعلن عن أولى الأهداف الريدز في الدقيقة 6 من عمر اللقاء، لم تمر دقائق قليلة إلا واستطاع تشي أدامز للضيوف في الدقيقة التاسعة.

واستطاع الدولي الأوروجوياني داروين نونيز أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 21، وكذلك الثالث في الدقيقة 42. بصناعة روبرتسون.

ليصبح روبيرتسون المدافع الأكثر صناعة للأهداف في تاريخ البريميرليج برصيد 53 أسيست، متفوقًا على ليتون لباينز الإنجليزي نجم إيفرتون السابق.

تعرف على موقف ليفربول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

تقع كتيبة يورجن كلوب في المركز السادس من جدول ترتيب مسابقة البريميرليج برصيد 22 نقطة، خلال 16 مباراة خاضها في المسابقة.

كيف دخل ليفربول إلى مجريات لقاء اليوم أمام ساوثهامبتون

دخل لاعبي الفريق إلى مجريات لقاء الليلة أمام ساوثهامبتون بالتشكيل التالي..

في حراسة المرمى: أليسون.

وفي خط الدفاع: روبرتسون، فان دايك، جو جوميز، أرنولد.

الوسط: ألكانتارا، فابينيو، هيرفي إيليوت.

وفي الهجوم: داروين نونيز، فيرمينو، محمد صلاح.