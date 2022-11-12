الصين تخفض اختبارات «كورونا» الجماعية وسط تخفيف سياسة «صفر كوفيد»

بكيت: خفضت بعض المدن الصينية الاختبارات الجماعية للكشف عن الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، بعدما أعلنت السلطات تغييرات شاملة لتخفيف تدابير احتواء الفيروس، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (السبت).

وألغت مدينة سانيا، بجزيرة هاينان جنوب البلاد، الاختبارات المقررة على مستوى المدينة اليوم، وطلبت من السكان إجراء ترتيباتهم الخاصة للخضوع للفحص كل ثلاثة أيام، بحسب إشعار نشرته الحكومة المحلية في وقت متأخر أمس (الجمعة)، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وعلقت مدينة فوزهو بإقليم فوجيان، جنوب شرقي البلاد، الاختبارات الجماعية اليومية في خمس مقاطعات لمدة أربعة أيام بداية من اليوم، بحسب إشعار رسمي.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان الصين خفض فترة الحجر الصحي التي يجب أن يقضيها الوافدون إلى أراضيها، ومن خالطوا مصابي «كورونا»، في تعديل لسياسة «صفر كوفيد»، التي عزلت ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، في بيان، أمس، إنه سوف يطلب من الوافدين إلى الصين قضاء خمسة أيام في فندق أو منشأة حجر صحي حكومية، ثم ثلاثة أيام بالمنزل.

وتستلزم القواعد المطبقة حالياً قضاء عشرة أيام قيد الحجر الصحي في المجمل، سبعة في فندق وثلاثة في المنزل.

كما ستطبق نفس مدة الحجر الصحي المخفضة الآن على مَن خالطوا مصابين.