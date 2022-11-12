السعودية تستضيف أسبوع المناخ بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2023

12 نوفمبر , 2022
الرياض: وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، السبت، إن المملكة ستستضيف أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2023.
وأضاف خلال لجنة نقاشية بخصوص مبادرة السعودية الخضراء على هامش قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب27) في مصر “تحدثنا مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وسنستضيف أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2023”.
وأشار إلى أن السعودية تعكف على إنشاء مركز إقليمي لتطوير خفض الإنبعاثات.
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