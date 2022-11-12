انت الان تتابع خبر السوداني يوجه بتكريم عناصر الأنتربول العراقي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "السوداني، وجه بتكريم عناصر مديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية (الأنتربول العراقي)، الذين عملوا على استرداد المتهم المدعو (عبد الله ياسر سبعاوي الناصري)، واستلامه من السلطات اللبنانية، وتقديمه أمام عدالة القضاء العراقي لينال جزاءه العادل".وأضاف البيان، أن "المتهم أعلاه كان مطلوباً للقانون لاشتراكه في جريمة قتل شهدائنا الأبرار من قاعدة سبايكر عام 2014، وقد جرت عملية استرداده عبر تعاون وثيق من قبل مقاتلينا الأبطال في وزارة الدخلية وجهاز المخابرات الوطني العراقي، وسفارة جمهورية العراق في بيروت".