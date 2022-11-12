انت الان تتابع خبر ميقاتي يؤكد لرشيد رغبة لبنان بتوسيع التعاون مع العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن"رشيد تلقى برقية تهنئة من رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، قدّم فيها تهانيه لرئيس الجمهورية بمناسبة انتخابه".

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء اللبناني، عن أمله بأن "يكون انتخاب رئيس الجمهورية خطوة لتحقيق ما ينشده الشعب العراقي من نمو واستقرار ورخاء"، مؤكدا على "رغبة بلاده بتعميق روابط الاخوة وتوسيع التعاون بين جمهورية العراق وجمهورية لبنان لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".

