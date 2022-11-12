شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الثقافة بـ"الشيوخ" تناقش إحياء مهرجان القراءة للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها، غدا الأحد، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن "إحياء مهرجان القراءة للجميع وإصدار رقمى لمكتبة الأسرة وتحويلها لمنصة رقمية تتيح المعرفة والمعلومات مجانا دون التعدى على حقوق الملكية الفكرية".

كما تناقش أيضا الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صالح البدرى بشأن "مشروع سياحى متكامل لسياحة المسنين من دول أوروبا فى فصل الشتاء لاستغلال اعتدال المناخ فى مصر .