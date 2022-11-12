شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يطلق قوافل غذائية ويوفر الأرز للمواطنين بسعر مخفض تحت شعار ضد الغلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية اليوم السبت، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة قنا،

أعلنت أمانة الحزب بالمحافظة، عن سداد المصروفات الدراسية لـ750 طالبا وطالبة بمختلف المراحل التعليمية، في مراكز أبو تشت والوقف ودشنا وبندر قنا ونقادة.

وفي محافظة المنوفية،

أقامت أمانة مركز ومدينة أشمون، معرضاً لبيع السلع الغذائية والتموينية للمواطنين، بأسعار مخفضة، وذلك تحت شعار "ضد الغلاء"، في الوحدة الحزبية بعزبة عمرو التابعة للوحدة المحلية بقورص، وشمل المعرض جميع السلع والمنتجات الغذائية والتي تلزم كل بيت من سكر وأرز ومكرونة وزيوت وسمن ودقيق وجبن ومعلبات ومنظفات كما شمل المعرض جميع انواع الورقيات وأيضا لحوم وأسماك مجمده وذلك بأسعار مخفضة، وشهد المعرض إقبالا كثيفا من المواطنين منذ بداية المعرض.

وفي محافظة الغربية،

أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، عدد كبير من المنافذ في المراكز والقري، لطرح الأرز الأبيض الفاخر بسعر مخفض بـ12 جنيه للكيلو للمواطنين من حاملي بطاقة التموين تحت شعار "لا.. للغلاء"، ويحتوي الكيس علي 10ك أرز لكل حاملي بطاقة التموين، وذلك في مراكز السنطة، وزفتي، والحي البحري، وكفر عنان، وعزبة المصرى والصوامع، وخلف السكة الحديد، والغزالى لأهالي وسط البلد.

كما أطلقت أمانة الفنون والثقافة بمركز ثان المحلة، فعالية جديدة لورشة تمثيل، وأجريت اليوم أولي مقابلات المتقدمين للورشة، وقامت اللجنة، بإختبار المتقدمين لورشة التصوير، لمعرفة مستواهم الفنى لتقديم محتوى يناسب إحتياجاتهم، ومن المقرر أن تبدأ ورشة تدريب التصوير تبدأ يوم الإثنين القادم، على أن يكون موعد ورشة التصوير يومى الاثنين والاربعاء من كل أسبوع لمدة شهر.

وفي محافظة الفيوم،

أقامت أمانة مدينة طامية، معرض "أهلاً عرائس.. وبيع المواد الغذائية"، بأسعار مخفضة، للمواطنين، عن مثيلاتها بالأسواق، وشهد افتتاح المعرض، الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة، وضم المعرض مستلزمات العرائس بخصم 30 %، والسلع الغذائية الأساسية من الأرز، والمكرونة، والسكر، والزيت، والبقوليات، وغيرها، بالإضافة إلي توفير مستلزمات.

كما تواصل أمانة مركز إطسا، لليوم التاسع علي التوالي، توزيع عدد من عبوات المساعدات العينية للمواد الغذائية الجافة، على المواطنين الأكثر احتياجا، في الوحدة الحزبية بقرية جردو، بمشاركة أمناء الأمانات النوعية بالمركز، وبمشاركة فاعلة وميدانية لبعض من شباب الحزب، وذلك من خلال المرور علي المنازل، وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلي الأسر الأكثر احتياجا.

كما أطلقت أمانة التثقيف والتدريب بالمحافظة، فعاليات الدورة التدريبية للتثقيف السياسي، بحضور الكوادر التنظيمية بمركزي الفيوم وابشواي، وتناولت الدورة شرح حول مدونة السلوك الحزبي والبناء التنظيمي للحزب وكوادره والفرق بين الحزب السياسي ومنظمات المجتمع المدني.

وفي محافظة المنيا،

نظمت أمانة مركز سمالوط، قافلة طبية مجانية، شاملة عدداً من التخصصات الطبية، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت معظم التخصصات بالإضافة إلي عمل التحاليل والأشعة وصرف الأدوية اللازمة لجميع الحالات بالمجان، وتمكنت القافلة من الكشف علي 330 حالة من الأهالي، كما تمكنت من عمل 32 نظارة طبية، ولاقت القافلة إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين.

وفي محافظة مطروح،

تواصل أمانة الصناعة والتجارة بالمحافظة، إطلاق قافلة متحركة لبيع المواد التموينية الجافة بأسعار مخفضة، علي المواطنين، تحت شعار "ضد الغلاء" ولمواجهة جشع التجار، حيث طرحت القافلة المتحركة، مكمية كبيرة من الأرز التي تراوح سعره ما بين 12 جنيه و14 جنيه بتخفيص يصل إلي 20%، وشهدت الفعالية إقبالاً كثيفاً من الأهالي للشراء مؤكدين علي اختلاف سعرها عن السوق وجودة المنتج.

كما أطلقت أمانة الشباب بالمحافظة، فعاليات الدورة التدريبية للتثقيف السياسي وإعداد كوادر حزبية، وتناولت الدورة شرح حول مدونة السلوك الحزبي والبناء التنظيمي للحزب وكوادره والفرق بين الحزب السياسي ومنظمات المجتمع المدني والدور الحزبى الفعال للشباب، كما تهدف الدورة إلي تأهيل وإعداد كوادر حزبية من الشباب قادرة على القيادة الفعالة لبناء جيل قادر على التحدي نحو تنمية المجتمع المطروحى ودمجه في الحياة السياسية، بالإضافة لإكتساب الخبرات القيادية.

وفي محافظة الإسماعيلية،

تواصل أمانة مركز فايد، في تنفيذ مبادرة "شتاء دافىء"، لتوزيع عددا من البطاطين والأغطية، على الأسر الأكثر احتياجا والغير قادرين في المنازل في قرية سرابيوم.

وفي محافظة الوادي الجديد،

نظمت أمانة مركز الداخلة، قافلة طبية مجانية لأهالي قرية "العوينة" في تخصصات الجراحة العامة والباطنية والأسنان والأطفال والجلدية، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادي الجديد والإدارة الصحية بالداخلة ومستشفى الداخلة العام، وجرى تقديم الخدمة الطبية لـ 90 حالة مرضية من أبناء القرية والقرى المجاورة.

كما عقدت أمانة التدريب والتثقيف بمركز الداخلة، دورة تدريبية بهدف رفع المستوى المهاري والجانب المعرفي لكوادر الحزب وذلك على كافة جميع المستويات الحزبية بجميع المراكز الإدارية.

وفى محافظة دمياط،

كرمت أمانة الحزب بالمحافظة، فريقي مركزي دمياط وكفر البطيخ، الذي شاركوا في دوري مستقبل وطن بنسخته الرابعة، وصولهم إلي نهائي المحافظة، وقد تم منح جوائز مالية للفريقين الأول والثاني وتم تكريم الفريقين واللجنة المنظمة والرعاة وأمناء مركزي دمياط وكفر البطيخ وأمانتي الإعلام والشباب.

وفى محافظة بني سويف،

أطلقت أمانة ذوي الإعاقة بالمحافظة، مبادرة تضمنت ندوة تعريفية بقانون الإعاقة ومميزات كارت الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى مساعدة ذوي الإعاقة في التقديم على كارت الخدمات المتكامل والحصول عليه، في مركز شباب العبور، وتضمنت الندوة التعريف بقانون الإعاقة الجديد، ومميزات كارت الخدمات المتكاملة واهميته، والمساعدة في حل المشاكل المتعلقة بذوي الإعاقة، بالإضافة إلى حملة طرق أبواب تضمنت التقديم على كارت الخدمات المتكاملة، حيث جرى تقديم طلبات استخراج كارت الخدمة المتكاملة لعدد كبير من المواطنين.

وفي محافظة البحيرة،

أقامت أمانة مركز الدلنجات، إحتفالية لتكريم أوائل الطلبة، المتفوقين من الشهادات العامة، بحضور جميع هيئة الأمانة بالمركز، بالتعاون مع الإدارة التعليمية، حيث تم تكريم أوائل الطلبة، بجميع المراحل التعليمية بنادى المعلمين بالدلنجات.

كما نظمت أمانتا العمل الجماهيرى والإعلام بمركز دمنهور، ندوة تثقيفية تحت عنوان "مقومات الولاء والإنتماء"، وتناولت الندوة، مفهوم الولاء والإنتماء ومرادفات كل منهما، وأهم المقومات لتقوية نزعه الولاء والإنتماء، وضرورة بث مثل هذه المقومات مع شبابنا الذين يمثلون رجال المستقبل، كما تناولت الندوة توضيح المشروعات التنموية التى انشأتها الدولة وتؤكد ضرورة ترجمة الولاء والإنتماء إلى سلوكيات إيجابية تعكس حب الوطن، حيث تم التأكيد على أن الإنتماء للوطن يتجلى آسمى معانيه فى الحفاظ على مقدرات الوطن وتنفيذ التشريعات وتقبل الآخر والمساهمة فى الأعمال التطوعية التي تسعى إلى تنمية المجتمع.

وفي محافظة الشرقية،

أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، أسطول من السيارات المحملة بالمواد الغذائية لتوزيعها علي الأسر البسيطة من أهالينا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، حيث تم إطلاق قافلة كبري من المواد الغذائية تشمل 37 ألف شنطة مواد غذائية لتوزيعها علي الأسر البسيطة، بمشاركة شباب الحزب وأمناء الأمانات المختلفة وأعضاء الوحدات الحزبية بجميع المراكز والمدن للوصول إلى كل مواطن علي أرض المحافظة.

وفي محافظة الجيزة،

أقامت أمانة قسم الوراق، النسخة 97 من سلسلة معارض الأسرة المصرية لبيع كافة احتياجات الأسرة بأسعار مخفضة، في قرية جزيرة محمد، وسط تخفيضات كبيرة على المعروضات، وفي سياق أخر، واصلت الأمانة لليوم السادس عشر على التوالي تنفيذ دروس التقوية لتلاميذ المرحلة الإبتدائية في مختلف المواد الدراسية.

كما تواصل أمانة مركز أبو النمرس، إطلاق سيارات متنقلة بكافة قرى المركز لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتواجدت السيارات خلال اليومين الماضيين بقرى الحرانية وزاوية أبو مسلم وعرب أبو النمرس وسط إقبال كبير من الأهالي، وعلى التوازي تم إقامة شادر لبيع السلع الغذائية والخضروات بمنيل شيحة وذلك بأسعار تنخفض بنسب تصل إلى 50٪؜ عن الأسعار بالأسواق.

وفي محافظة أسيوط،

واصلت أمانـة المـرأة بمركز أبوتيج، ندوة تثقيفية عن مكافحة العنف ضد المرأة، في قرية الفليو، والحديث علي حقوق المرأة ومكافحة العنف ضدها، ومناقشة أهم الأسباب التي تؤدي إلى الترابط الأسري وذلك بمعرفة أسباب التفكك الأسري والعنف ومسبباته وأنواعه وأضرار وطرق مكافحته وشرح مفهوم التفكك الأسري وأسبابه، وكيفية الحفاظ على كيان الأسر من التشتت، والآثار الناجمة عن التفكك الأسري، وما هي أهم الآليات التي تتخذ لحل النزاع الزوجي بشكل ودي.

كما نظمت أمانتا المرأة والصحة ببندر القوصية، ندوة توعوية صحية، عن سرطان الثدي، وتناولت أسباب هذا المرض وطرق الوقاية منه وكيفية إستخدام وسائل تنظيم النسل بالطرق الصحيحة حتى لا يقعن فريسة لهذا المرض كما قامت بالرد عن جميع الأسئلة التي وجهتها السيدات لها.

وفي محافظة القاهرة،

تواصل أمانة مدينة نصر 3، تنظيم ندواتها التثقيفية عن مهارات الإتصال والعرض وتطبيقات إدارة الوقت في إطار تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية والتثقيفية التي تنفذها الأمانة بهدف تدريب كوادر الحزب، وفي سياق متصل نظمت الأمانة، زيارة ترفيهية لمتاحف قصر عابدين.

وفي محافظة أسوان،

واصلت أمانة مركز كوم أمبو، توزيع عددا كبيرا من عبوات المساعدات العينية للمواد الغذائية والسلع التموينية علي المناطق النائية والأسر الاكثر إحتياجا والأولي بالرعاية، هذا وتستمر الأمانة في تنفيذ المبادرة حتي تمام الوصول لكافة المناطق المستهدفة.

وفي محافظة الإسكندرية،

أقامت أمانة قسم المنتزه أول، منفذا لبيع منتجات الوكالة الجديدة بسعر الجملة "نصف الثمن"، للمواطنين بأسعار مخفضة، في شارع سوق دربالة، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ويضم المنفذ بيع السلع التموينية والخضروات والفواكه واللحوم المجمدة.

كما نظمت أمانة قسم العطارين، ندوة حول الشائعات وآثارها السلبية على الشباب وعلى المجتمع، وتم توضيح أن الشائعات من الظواهر السلبية التى تؤثر على المجتمع المصرى بشكل كبير، وخاصة أن كثيرًا من الأفراد قد يتأثرون بها، فالشائعة هى قضية قابلة للتصديق ويتم تناقلها من شخص لآخر بالكلمة المنطوقة، وتناولت الندوة أهم أسباب انتشار الشائعات في:"قصور المعرفة لدى الأفراد فى المجتمع، ندرة المعلومات واعتماد معظم الأفرا على مواقع التواصل الاجتماعى فى الحصول على المعلومات غير المؤكدة، قلة الوعى المجتمعى وضعف التمسك بالمبادئ والقوانين والتقاليد المجتمعية، والتقليد الأعمى بدون وعى وتفكير".

كما نظمت أمانة التدريب والتثقيف بقسم الجمرك، ندوة بعنوان حروب الجيل الخامس، وشهدت الندوة أيضا فقرة فنية مجموعة من الأغاني الوطنية للموسيقار محمد هدهود، وشهدت الندوة توافد عدد كبير من أهالي الدائرة.

وفي محافظة البحر الأحمر،

أقامت أمانة مدينة مرسي علم، منفذاً لبيع الخضراوات والفاكهة، للمواطنين بأسعار مخفضة، للتخفيف عن كأهل المواطنين.

وفي محافظة شمال سيناء،

اختتمت أمانة الحزب بالمحافظة، البرنامج التدريبي "إبدا مشروعك"، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة، بحضور أعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة، وذلك لتمكين الشباب السيناوي من الدخول في سوق العمل بطرح الافكار والرؤى وكيفية إمكانية الاستفادة من المقومات والثروات الطبيعية التي تتميز بها المحافظة.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.