شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تطلق الدورة التدريبية للمتقدمين للقيد السبت القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي حماد الرمحي السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة التدريب، اطلاق الدورة التدريبية للمتقدمين للجنة القيد "الدفعة الثانية"، السبت القادم الموافق 19 نوفمبر الجارى.

وتتضمن الدورة البرامج التدريبية التالية:

-اللغة العربية ومهارات الكتابة الصحفية.

-اللغة الانجليزية للأغراض الصحفية.

-التشريعات الصحفية، وميثاق الشرف الصحفي والأكواد المهنية.

-مهارات الكتابة الرقمية "صناعة المحتوى الرقمي – تحسين محركات البحث SEO- الأخبار المزيفة fake news – الأمان الرقمي»"

-ومهارات الحاسب الآلي .

وجاءت أسماء المتقدمين للدفعة الثانية طبقاً للترتيب الأبجدي وسوف تعلن باقي أسماء الدفعات تباعًا:

1. أنجى محمد عصام الدين محمد عبد المنعم الخليج 365

2. أنجى عبد الوهاب محمد عبد الوهاب المصرى اليوم

3. حاتم محمد عبد الرحيم عوض الله النهار

4. حسام عيد محمد شكر فيتو

5. حسن محمد ابراهيم بيومى النهار

6. حسناء رفعت ابراهيم اسماعيل الطريـــــــــــق

7. حسين احمد محمود البتاكوشى النهار

8. حسين عمرو عبد الهادى على ناصف الكرامـــــــــــة

9. حمدى ماهر حمدى عبد الرؤوف بكرى فيتــــــــــــــو

10. حمزه محمد عبد المحسن محمد البـــــــــــــــوابة

11. حنان احمد عبد الحميد جابر النبــــــــــأ

12. حنان محمد حسين حامد الخليج 365

13. خالد حسام الدين ابراهيم عبد المقصود الشـــــــــروق

14. خلود عمر احمد محمد المصرى اليوم

15. دعاء رجب محمد عبد العزيز وكالة رويترز

16. دعاء محمد طه حسن طه الوفـــــــــــد

17. دعاء محمد عبد الحميد محمد محمد الوفـــــــــــد

18. دعاء معبد محمد كمال الدين الوفـــــــــــد

19. دينا خالد حموده محمد سيد النهار

20. دينا شعبان السيد شعبان عبد الجواد الشـــــــــروق

21. دينا علاء الدين محمد حسن البـــــــــــــــوابة

22. رامى محمد الصياد محمد ابراهيم مجلة اكتوبر

23. رامى محمود خلاف خلاف النهار

24. رامى ناجى صموئيل الطريـــــــــــق

25. رانده خالد احمد صالح الوفـــــــــــد

26. رانيا محمد محمد عبد الوهاب المشـــــــــــهد

27. رباب ثابت محمد مبروك الفجــــــــــــــر

28. رحاب عبد المنعم عبد العزيز غزالة الطريـــــــــــق

29. رحاب علاء احمد والى وكالة رويترز

30. رحاب محمد عبد الرحمن سيد حماد الطريـــــــــــق

31. رحمه السيد محمد خليفه الخليج 365

32. رشا حسين محمد غانم عالم رقمي

33. رشا ماهر محمود محمد صوت البـلد

34. رشا مراد أمين خليل الخليج 365

35. رضوان أبو المجد محمد عبد الجليل المصرى اليوم

36. رضوى فاروق سيد يونس حسين المصرى اليوم

37. رضوى محمد صلاح الطريـــــــــــق

38. رضوى ناصر محمود سعد الطريـــــــــــق

39. رغدة خالد صالح عثمان الوفـــــــــــد

40. رقية عبد الشافى محمد حسن الوفـــــــــــد

41. زياد محمود احمد الطوخى الكرامـــــــــــة

42. زينب حسن سيد عبده الوفـــــــــــد

43. سارة احمد حسن السيد الشـــــــــروق

44. سارة احمد على سيف النصر المصرى اليوم

45. سارة عبد العليم إسماعيل إبراهيم البـــــــــــــــوابة

46. سارة ناجى شلبى حسين الوفـــــــــــد

47. سالم احمد عبد الحميد سالم النهار

48. سالى محمد نافع البرى رضوان فيتــــــــــــــو

49. سامح رجب مغازى احمد فيتــــــــــــــو

50. سامح سيد عبد الهادى حسن البـــــــــــــــوابة

51. سحر حسن متولى عزازى الوطـــــــــن

52. سعد الدين نبيل عبد الله يوسف الفجــــــــــــــر

53. سعد صلاح سعد عبد الغفار رجب البـــــــــــــــوابة

54. سماح سعيد محمد يوسف عالم رقمي

55. سماح عثمان محمود ابراهيم النهار

56. سمر احمد الطوخى على بكر الكرامـــــــــــة

57. سمر السيد عبد الله حسن الفجــــــــــــــر

58. سمر محمد عبد الرحيم على فيتــــــــــــــو

59. سميرة ابراهيم محمد محمود الدســــــــــتور

60. سها محمد عبده محمد المصرى اليوم

61. سوميه عبد الفتاح احمد إسماعيل البـــــــــــــــوابة

62. سيد فتحى أمين مرسى فيتــــــــــــــو

63. سيد متولى السيد متولى الفجــــــــــــــر

64. شادى أمير احمد السيد قورة وكالة رويترز

65. شاهندة محمد ابو العز قناوى الفجــــــــــــــر

66. شربات عبد الحى مصطفى حسين الوفـــــــــــد

67. شريف سيد عيد سيد البـــــــــــــــوابة

68. شيرين فتحى محمد عجمى الوفـــــــــــد

69. شيماء حسن سيد فرج الفجــــــــــــــر

70. شيماء خالد عثمان بسيونى الوفـــــــــــد

71. شيماء يحيى محمد عبد الرحمن عالم رقمي

72. صابر احمد سعيد محمود الخليج 365

73. صفاء محمد كامل السيد فيتــــــــــــــو

74. صفوت جمال محمد سليم الوفـــــــــــد

75. صلاح محمد على عزازى الكرامـــــــــــة

76. ضياء احمد بخيت ادم صوت البـلد

77. ضياء مصطفى عبد الفتاح السيد ربيع البـــــــــــــــوابة

78. طه مصطفى عبد الحميد لمعى الطريـــــــــــق

79. عبد الحميد جمعه عبد الحميد حسين البـــــــــــــــوابة

80. عبد الرحمن محمد طارق على الدين البـــــــــــــــوابة

81. عبد العظيم محمد محمد حجازى الكرامـــــــــــة

82. عبد الفتاح احمد عبد الفتاح احمد النادى الكرامـــــــــــة

83. عبد اللطيف عمرو عبد اللطيف عمر الفجــــــــــــــر

84. عبد الله السيد محمد عبد المقصود النهار

85. عبد الله جمال على خليفة البـــــــــــــــوابة