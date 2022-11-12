تعاون مصري أمريكي للتأقلم مع التغيرات المناخية في مجال المياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، باريك سيمونز عمدة مدينة جرينفل الأمريكية، على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP27.

وتم خلال اللقاء مناقشة التعاون بين الجانبين المصرى والأمريكي فى مجال التأقلم مع التغيرات المناخية من خلال حماية الشواطئ، خاصة فى ظل تشابه حالتى دلتا نهر النيل ودلتا نهر المسيسبى.

واستعرض سويلم مجهودات الوزارة فى مجال حماية الشواطئ مثل "مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل في مصر"، وهو المشروع الذي تموله الحكومة المصرية وصندوق المناخ الأخضر وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ في المنطقة الساحلية على طول البحر الأبيض المتوسط.

وأشار إلى تميز هذا المشروع فى استخدام حلول منخفضة التكاليف من البيئة المحيطة بالمشروع مع الاعتماد على دعم المجتمع المحيط الذى يشارك فى تنفيذ المشروع ، والذى يُنفذ بطول ٦٩ كيلومتر فى (٥) محافظات "البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد" ويستفيد منه ملايين السكان ويحمي البنية التحتية الحيوية بالمنطقة مثل الطريق الدولي الساحلي وإستثمارات عامة وخاصة بمليارات الجنيهات.

كما يشتمل المشروع على تطوير خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية تراعى مختلف الأنشطة بالمنطقة وتُمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة على طول البحر الأبيض المتوسط اعتماداً على أحدث المعارف العلمية وأدوات النمذجة والبيانات الدقيقة لتمكين متخذى القرار من اتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب ، مع التركيز على التدريب وبناء قدرات العاملين فى هذا المجال.

وأوضح سويلم أن هذا المشروع يقدم مثالًا ناجحا لما يعنيه العمل الحقيقي على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين ، خاصة فى ظل الزخم الدولى الحالى المصاحب لمؤتمر المناخ COP27.