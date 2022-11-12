بالفيديو- "الخليج 365" يحاور شابًا قفز لإنقاذ سائق سقط بسيارته في المجرى الملاحي للقناة ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قدمت الصفحة الرسمية لموقع الخليج 365 على الفيسبوك، بثًا مباشرًا، مساء اليوم السبت، للقاء مع أول شاب قفز بالمجرى الملاحي لقناة السويس في محافظة بورسعيد، لإنقاذ قائد سيارة سقطت بالقناة أمام مرسى معديات بورفؤاد.

أشار محمد عبده يحيي يوسف يوسف، ويبلغ من العمر 19 عامًا، طالب بالصف الثاني بكلية التجارة، إلى أنه كان يستقل دراجة بخارية داخل المعدية في طريقه إلى بورسعيد قادمًا من مدينة بورفؤاد، وكان برفقته صديقه.

وأضافت: "فوجئت بسيارة مسرعة تتجه نحو المياه واقتحام باب الأمان وسقطت في المجرى الملاحي للقناه، وشهدت لحظتها شخصًا واحدًا بداخلها، مما دفعني للقفز في المياه لمحاولة انقاذ الشخص".

وتابع حديثه:"لم أخشى على حياتي ولم أتردد لحظة في إنقاذ هذا الشخص، وقمت بالفعل بالوصول إلى السيارة إلا أن ضغط المياه دفعني للخروج، ولم أستطع الوصول إلى الشخص وإنقاذه، وألقى قائد المعدية طوق نجاة لي وأمسكت به وتم سحبي إلى خارج المياه".

وأكدت أن فرق الإنقاذ وصلت في لحظات وتمكنت من انتشال جثة الرجل الغارق.

وكانت سيارة سقطت بالمجرى الملاحي لقناة السويس أمام مرسى معديات مدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد.

وانتقل رجال النيابة العامة إلى مرسى معديات بورفؤاد، وجرى معاينة السيارة على سطح المعدية التي سقطت منها في المياه، وذلك عقب نجاح فرق الإنقاذ النهري ورجال هيئة قناة السويس من انتشال قائد السيارة رقم (ح ع ق 8189)، وبعدها بدقائق قليلة حضرت واحدة من أكبر رافعات هيئة قناة السويس ونجحت في انتشال السيارة من المياه ووضعها على المعدية.

وأكد مصدر مطلع بهيئة قناة السويس، على أن حركة السفن بالمجرى الملاحي للقناة تسير بصورة طبيعية ولم تتأثر بسقوط السيارة، وتواصل موانئ بورسعيد عمليات شحن وتفريغ السفن، كما انتظمت حركة المعديات بين ضفتي القناة.