"التعليم": جاري الانتهاء من تجهيز مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تعكف حاليا تجهيز مواصفات اسئلة امتحانات الثانوية العامة العام الدراسي الحالي 2022/2023، المقرر انطلاقها يوم 10 يونيو المقبل، وفقا للخريطة الزمنية للعام الحالي.

وأشار المصدر، إلى أنه فور الانتهاء من وضع مواصفات الامتحانات، سيتم الإعلان عنها للطلاب، والمعلمين أيضا، للاستعداد لها، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء منها شهر ديسمبر المقبل.

وعلى صعيدا أخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تدريب (5000) خمسة آلاف من المعلمين والموجهين بالتعليم الثاني على أساليب التدريس، وفنيات صياغة الأسئلة وفق نظام التقييم الجديد والمطبق بالمرحلة الثانوية.

ووجهت الوزارة خطابا للمديريات التعليمية صادر من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وجاء نص الخطاب، أنه بشأن تدريب (5000) خمسة آلاف من المعلمين والموجهين بالتعليم الثاني على أساليب التدريس، وفنيات صياغة الأسئلة وفق نظام التقييم الجديد والمطبق بالمرحلة الثانوية، يرجى موافاتنا بكامل بيانات المرشحين للتدريب على أن تتضمن البيانات الآتية "رقم الكود- الاسم ـ الإدارة التعليمية- المديرية رقم الهاتف)، وذلك في جميع تخصصات المواد الأساسية بالمرحلة الثانوية من موجهي العموم أو الموجهين من جميع الإدارات التعليمية التابعة للمديريات، ممن لديهم خبرات في مجال التدريب، وذلك حتى يتسنى لهم تنفيذ البرنامج التدريبي على مجموعات من المعلمين في إدارتهم للنشر ثقافة التقييم الجديدة بين جميع معلمي المرحلة الثانوية.