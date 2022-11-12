بالأسماء.. مصرع وإصابة 4 في تصادم ملاكي وسيارة محملة بالماشية في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نصف نقل محملة بالمواشي بالطريق الزراعي في مركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين وفاة أحمد صبحي عبد الحميد، 31 عامًا، وإصابة كل من: عزت الشحات عيد الزيات، 35 عامًا، مقيم كوم البركة كفر الدوار، مصاب بخلع بالكتف الأيمن وكسر في الساق اليمنى، مسعود سمير السيد حبيشة، 40 عامًا، مقيم كفر الدوار، مصاب بكسر بقاع الجمجمة ونزيف، ورجب محمد عبد المقصود، 61 عامًا، مقيم سيدي غازي بكفر الدوار، مصاب بجرح متهتك باليد اليمنى.

جرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص العام، والمصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي، وحرر محضر بالواقعة.