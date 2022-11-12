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إصابة 10 في حادث تصادم بالمنوفية

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محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

وقع حادث تصادم مساء اليوم السبت، بطريق "شبين الكوم- بركة السبع" بمحافظة المنوفية، إثر اصطدام ملاكي بسيارة أجرة، وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص.

وكشف مصدر مسؤول لـ "الخليج 365"، أن المصابين العشرة نقلتهم سيارات الإسعاف على الفور إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى شبين الكوم الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

أضاف المصدر أن جميع الحالات تنوعت إصاباتهم بين كدمات وكسور جراء حادث الاصطدام، فيما لم يُسفر عن سقوط وفيات، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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